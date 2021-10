Reese Witherspoon et Ryan Phillippe réunis : les ex se retrouvent pour une grande occasion

De son côté, Reese Witherspoon a partagé une série de clichés de son fils et lui a fait une émouvante déclaration. "Comment est-ce arrivé ?!! Deacon a 18 ans ?!! Un jour, il échangeait des cartes Pokémon, chantait des chansons de Bruno Mars et jouait à American Ninja Warrior dans l'arrière-cour. Le lendemain, il est plus grand que moi, fait cuire les steaks de la famille sur le grill et fait sa propre musique avec ses meilleurs amis. Mon coeur déborde de fierté pour le jeune homme qu'il est en train de devenir. Joyeux 18e anniversaire Deacon ! Je t'aime jusqu'à la lune autour du soleil et de toutes les étoiles", a écrit cette maman poule.

Heureusement, Reese Witherspoon peut toujours parler Pokémon avec son fils Tennessee (11 ans), né de son mariage avec Jim Toth ! De son côté, Ryan Phillippe a partagé la vie de plusieurs femmes depuis son divorce d'avec la mère de ses enfants : l'actrice australienne Abbie Cornish, puis Alexis Knapp, avec qui il a eu une fille baptisée Kailani en 2011, l'actrice Amanda Seyfried, le mannequin Paulina Slagter...