Reese Witherspoon : Adorable câlin avec son immense fils Deacon, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau !

Et cette démonstration d'affection n'a pas l'air de se produire si souvent que cela, puisque l'actrice a choisi comme légende : "Ce câlin va me faire l'année !". Un cliché commenté par Ava, justement, qui leur a déclaré son amour à tous les deux. Les internautes ont également été nombreux à saluer le jeune homme, de plus en plus populaire ces derniers mois.

Il faut dire que comme sa soeur, mannequin et artiste depuis quelques années, celui-ci n'a pas attendu sa majorité pour se plonger dans des activités artistiques : producteur de musique, celui-ci se lance désormais dans la comédie ! Cet été, il sera notamment à l'affiche de la troisième saison de la série Netflix Mes premières fois. Sur Instagram, il a même près de 400 000 abonnés ! De quoi rendre fiers ses parents, et notamment son père, Ryan Phillippe, qui ne s'est pas encore manifesté sur le post de son ex-femme, mais il le fera sans doute dans les prochains jours, lui qui semble parfaitement s'entendre avec elle.

Tous deux ont pourtant refait leur vie après leur séparation : enchaînant les liaisons, Ryan Phillippe a eu une petite fille, Kailani, née peu de temps après sa rupture avec l'actrice Alexis Knapp. Reese Witherspoon, quant à elle, est mariée avec l'acteur Jim Toth depuis 2010 et a eu un troisième enfant, Tennessee, en 2012, dont Ava et Deacon sont très proches.