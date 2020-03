Reese Witherspoon en fête : rare photo avec ses trois enfants pour ses 44 ans

Malgré un contexte peu réjouissant, Reese Witherspoon a pu célébrer son anniversaire en famille. Le 22 mars 2020, jour de ses 44 ans, l'actrice et productrice américaine s'est saisie de son compte Instagram pour partager un extrait de cette journée passée avec son mari Jim Toth et ses trois enfants, Ava (20 ans), Deacon (16 ans) et Tennessee (7 ans).

"L'un des meilleurs anniversaires de tous les temps ! Tant de messages attentionnés, magnifiques et sincères de tant d'entre vous ! Des poèmes, un plat fait maison, une merveilleuse performance d'un ami, une longue promenade dans la nature avec ma famille... Tous des cadeaux venant du coeur, a confié la star de La Revanche d'une blonde. Merci à tous de m'avoir fait me sentir si aimée ! Je suis une dame très chanceuse." Pour accompagner son message, Reese Witherspoon a publié un nouveau portrait de famille sur lequel elle apparaît tout sourire, aux côtés de son époux et leur fils Tennesse. Sont également de la partie ses deux aînés nés de son premier mariage avec Ryan Phillippe, dont elle divorcée depuis maintenant douze ans.