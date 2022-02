Mort de Luc Montagnier, prix Nobel et figure anti-vaccin

Le professeur Didier Raoult, lui aussi défavorable au vaccin anti-Covid, lui rend un hommage sur Twitter. "Luc Montagnier est décédé. On perd un homme dont l'originalité, l'indépendance et les découvertes sur l'ARN ont permis la création du laboratoire qui a isolé et identifié le virus du SIDA. Ceci lui a valu la gloire, le prix Nobel, et l'hostilité inouïe de ses collègues. L'attention portée à ses dernières hypothèses était disproportionnée", écrit-il.

Ces nombreuses prises de positions à contre-courant lui ont valu les critiques de ses pairs. Mais Luc Montagnier ne s'était pas pour autant mis en retrait. D'après Jean-Claude Perez, mathématicien et ami proche du scientifique qui s'est dit "très triste" de cette disparition, le défunt s'était confié à lui "à propos d'un article scientifique sur lequel il travaillait".

Toutes nos condoléances au proches de Luc Montagnier.