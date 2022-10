Mort de Martine Allain-Regnault : La présentatrice emblématique de France 2 est décédée, "une grande dame"

La famille France Télévisions est en deuil ce samedi 8 octobre suite à la mort de Martine Allain-Regnault "figure marquante et emblématique du journalisme médical sur Antenne 2 puis France 2, notamment dans l'émission Savoir plus Santé, avec François de Closets", a ainsi écrit le groupe dans un tweet posté ce samedi accompagné d'une photo de la journaliste. Elle avait 85 ans. Les causes de sa mort sont encore inconnues.

Martine Allain-Regnault a consacré toute sa carrière au journalisme médical. Elle a été journaliste scientifique pour le magazine Sciences et Vie de 1962 à 1990. Elle a parallèlement été grand reporter santé sur Antenne 2 de 1977 à 1987 puis sur TF1 de 1987 à 1992. Elle a ensuite animé l'émission Savoir plus santé (ex-Savoir plus de 1992 à 1994) à partir du 28 septembre 1992 aux côtés de François de Closets jusqu'en 2000 puis de Laurent Broomhead de 2000 à 2004. Emission qui prend fin en 2006.

Merci Martine Allain-Regnault

Dès l'annonce de Martine Allain-Regnault, les hommages ont plu sur Twitter ce samedi. Le directeur des sports d'M6, Stéphane Tortora a salué "une grande dame. Une grande pro que je connaissais depuis 42 ans. Pour vous, c'était Martine. Pour nous Matie... Des bises d'amour à Charlotte, sa fille. À mon frère. À ses petits enfants. Mon coeur est lourd depuis tôt ce matin." Le directeur d'antenne de BeIN Sports, Florent Houzot a également regretté la mort de l'ex-journaliste de France 2 : "Quelle triste nouvelle elle ne souffre plus qu'elle repose en paix amen" tout comme la directrice adjointe des opérations spéciales de l'information de France Télévisions, Ève Demumieux qui a écrit : "Profonde tristesse d'apprendre la disparition de Martine Allain-Regnault, grande journaliste médicale avec laquelle j'ai eu l'honneur de travailler sur @France2tv." "Merci Martine Allain-Regnault pour cette magnifique carrière au service du public. Des pensées pour sa famille", a écrit de son côté, Alexandre Kara, le nouveau directeur de l'information de France Télévisions en nom et place de Laurent Guimier poussé vers la sortie selon nos confrères de Pure médias.