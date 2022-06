Mort de Mary Mara (Ally McBeal, Esprits Criminels...) : enquête ouverte et autopsie programmée...

Certains ont également pu voir les talents d'actrice de Mary Mara dans des films comme Love Potion No. 9, Just Looking, K-PAX, Gridiron Gang et Prom Night. La dernière apparition de celle qui est désormais décédée remonte à 2020 dans le film Break Even. Elle laisse derrière elle dans une profonde tristesse sa belle-fille Catie Mersola, ses soeurs Martha et Susan Mara, son beau-frère, Scott Dailey, et son neveu, Christopher Dailey.