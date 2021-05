Mort de MC Kevin : Le chanteur de 23 ans succombe à un terrible accident

Ce n'est pas juste...

Hélas, Deolane Bezerra a rangé sa robe blanche pour se vêtir de noir. La jeune veuve, abattue par la mort de Kevin Nascimento, a hurlé sa rage sur son compte Instagram. Après avoir appris la nouvelle, elle a partagé quelques photographies de leur mariage en expliquant qu'il serait toujours l'amour de sa vie. "Ce jour-là, tu as chuchoté dans mon oreille : 'La vie, c'est maintenant et jusqu'à ce que la mort nous sépare', raconte-t-elle. Tu es parti et tu as pris un morceau de moi avec toi. Tu as toujours été si incroyable. Tu ne me quitteras jamais vraiment. J'ai attendu 33 ans pour être heureuse et tu m'abandonnes ? Ce n'est pas juste que tu t'en ailles ainsi."

Le populaire joueur de foot Neymar a lui aussi pleuré la mort du chanteur. "Incroyable, 23 ans... Je ne sais pas quoi dire... Juste te remercier pour l'affection que tu avais pour moi. Nous avions convenu de nous rencontrer en vacances mais malheureusement nous ne pourrons pas le faire. Pars en paix garçon", a-t-il écrit sur Instagram.

Toutes nos condoléances à la famille et aux proches de MC Kevin...