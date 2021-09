Mort de Michael K. Williams (The Wire) : le corps de l'acteur retrouvé inanimé chez lui

Très triste nouvelle pour tous les fans de la série The Wire. Michael K. Williams, l'un des personnages principaux du show américain a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn le 6 septembre 2021. Révélé au monde dans le rôle d'Omar Little en 2002, l'acteur connu pour sa cicatrice au visage s'est éteint à l'âge de 54 ans. Selon plusieurs médias américains, il aurait été victime d'une overdose d'héroïne. C'est face contre le sol qu'il aurait été retrouvé dans son luxueux appartement situé dans le quartier de Williamsburg.

D'après les informations d'un proche de Michael K. Williams, qui lui a parlé vendredi dernier, l'acteur était censé participer à un évènement samedi dernier, mais il ne s'y est jamais rendu. Ce dernier s'est donc rendu chez lui lundi pour constater la tragique découverte. Une personne a alors appelé la police pour dire qu'un homme était "inconscient" et qu'il était "froid". Les autorités ont prononcé la mort du comédien à 14h12 heure locale.

Michael K. Williams, qui s'est confié sur ses problèmes de drogue par le passé, aurait donc succombé à une overdose d'héroïne, puisqu'un petit sachet en contenant a été retrouvé dans sa cuisine. C'est pour le moment la piste suivie par la police puisque l'appartement était en ordre à leur arrivée et qu'aucun signe de violences n'a pour le moment été identifié.

Une série marquante

Reconnu comme un excellent acteur, Michael K. Williams a beaucoup joué au cinéma et à la télévision américaine, mais c'est définitivement grâce à sa prestation dans The Wire qu'il restera dans les mémoires. Considérée comme un chef d'oeuvre et l'une des plus grandes séries télévisées aux côtés des Sopranos, de Six Feet Under ou de Breaking Bad, celle-ci s'intéresse à la guerre que se mènent trafiquants de drogues et policiers dans la ville de Baltimore. Plusieurs acteurs de renoms ont été révélés par The Wire à l'exemple d'Idris Elba ou Dominic West.