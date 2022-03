Mort de Miguel Van Damme à 28 ans : le footballeur terrassé par une terrible maladie

Triste nouvelle pour tous les amoureux de sport et de football en particulier puisqu'on lui vient tout juste d'apprendre le décès de Miguel Van Damme, le gardien de but belge, qui se battait depuis des années contre la maladie. C'est son club de toujours, le Cercle Bruges, qui en a fait l'annonce sur son compte Twitter dans la matinée, indiquant que le joueur au club depuis la saison 2013 avait perdu son combat contre la maladie. Décédé à seulement 28 ans, on avait diagnostiqué au footballeur professionnel une leucémie en 2016. Depuis, il se battait contre la maladie au côté de sa femme, Kyana Dobbelaere, qui lui a rendu un bel hommage sur Instagram.

Se battant admirablement contre cette terrible maladie, Miguel Van Damme menait ce combat au côté de celle qu'il a épousée en 2018 et avec qui il venait d'avoir une petite Camille en mai dernier. Sur le compte Instagram du joueur, l'épouse du joueur a mis en ligne une publication très émouvante qu'elle a accompagnée d'une photo symbolique de la main de Miguel tenant celle de sa fille tandis que la sienne tient celle de son mari. "Notre chéri est parti hier soir pour son dernier match, un match qui ne peut plus être gagné", écrit-elle en préambule de son bien triste message.

Tu m'as fait comprendre qu'il ne faut jamais abandonner, même s'il n'y a qu'une petite lueur d'espoir

Après son diagnostic en 2016, Miguel Van Damme a été en rémission et a même pu rejouer avec son club en 2017, mais malheureusement la maladie est retrouvée et les chances de guérison étaient faibles. "Tu t'es battu comme un lion. Nous sommes si reconnaissants pour la personne que tu étais - un exemple pour beaucoup. Tu m'as fait comprendre qu'il ne faut jamais abandonner, même s'il n'y a qu'une petite lueur d'espoir. Repose-toi maintenant, tu l'as plus que mérité", poursuit Kyana Dobbelaere sur Instagram.