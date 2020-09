Mort de Ruth Bader Ginsburg : Les stars en deuil... mais qui était-elle ?

Son visage monopolise les réseaux sociaux. Le 18 septembre 2020, Ruth Bader Ginsburg, la doyenne de la Cour suprême des États-Unis, est décédée à l'âge de 87 ans. Elle est morte à son domicile, entourée de sa famille, des suites d'un cancer métastasé du pancréas. Fatalement, en France, son nom n'était pas extrêmement familier. Il l'est, désormais que la planète entière pleure sa disparition. Eva Longoria, Jennifer Lopez, Alyssa Milano, Fran Drescher... même Carla Bruni a souhaité rendre un bel hommage à la carrière inspirante de cette femme de loi. "C'est une nouvelle dévastatrice pour notre pays, regrette Jennifer Aniston en partageant l'un de ses portraits. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et tout le monde, s'il-vous-plaît, allez voter."

Vous le savez sans doute, les élections qui pourraient débouter Donald Trump arrivent à grands pas. Le 3 novembre 2020, le peuple américain se rendra en bureau de vote pour faire un choix qui se dessine de plus en plus : celui qui départagera le dirigeant en titre ou son concurrent démocrate Joe Biden. Or, la mort de Ruth Bader Ginsburg – dite RBG – électrise la campagne présidentielle. Il s'agit d'un coup dur pour les progressistes : la Cour suprême est déjà dominée par des juges conservateurs – dont deux ont été nommés par Donald Trump – et si elle est remplacée par une personnalité elle aussi conservatrice, l'équilibre de l'institution sera altéré. Pour rappel, ces nominations sont à vie. Le plus âgé des conservateurs, Clarence Thomas, n'a "que" 72 ans.