Mort de Santos, le chien de Johnny Hallyday : abattue, Laeticia Hallyday partage de belles photos souvenirs

Santos avait connu bien des problèmes de santé. Il avait été traité pendant trois ans pour des problèmes cardiaques. L'animal avait traversé une rechute au mois de juillet dernier, et été retourné en établissement de soin dans la ville de Los Angeles. Aujourd'hui, une chose est sûre. Il gambade, dans les cieux, auprès de Johnny. "C'est une part de ton maître qui s'en va aussi avec toi, poursuit Laeticia Hallyday. La mémoire d'une si belle partie de notre vie. Tu as touché mon âme. Et tu nous as donné tant d'amour. Tu es gravé dans nos coeurs. Tu vas vivre de l'autre côté de l'arc-en-ciel et retrouver ton maître Pour toujours. Je n'arrive pas à croire que tu es parti. Je t'aime tellement fort et tu me manques déjà plus que les mots ne peuvent le décrire..."