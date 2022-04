Mort de Sarah Shulze (21 ans) : la star de l'athlétisme s'est suicidée

C'est le genre de nouvelles que l'on aimerait ne jamais lire et pourtant, la jeune star montante de l'athlétisme ​​Sarah Shulze est décédée à seulement 21 ans. Véritable star de l'université de Wisconsin-Madison où elle performait en tant qu'athlète et coureuse de cross-country, la jeune femme avait un avenir radieux devant elle, mais comme l'on appris les médias américains, elle a choisi de se donner la mort le 13 avril dernier.

C'est la famille de Sarah Shulze qui en a fait l'annonce dans une déclaration mise en ligne sur un site dédié à la jeune athlète américaine le 15 avril, comme l'informe NBC. "Sarah s'est ôtée la vie. Gérer l'athlétisme, les cours et la vie de tous les jours l'a accablé dans un moment de désespoir unique. Comme vous, nous sommes choqués et affligés de chagrin en se souvenant de tout ce que représentait Sarah", indique la famille dans son émouvant message.

Après la famille, c'est l'Université du Wisconsin qui a exprimé toute sa peine après le suicide de l'une de ses athlètes. Dans un long message posté le 22 avril sur son compte Twitter, l'établissement universitaire rend un bel hommage à l'une de ses plus brillantes athlètes. "L'université du Wisconsin et sa communauté ont le coeur brisé après l'inattendu décès de Sarah Shulze (...) Sarah était une fille, une soeur, une grande soeur, une amie et une coéquipière aimée. Nous étendons nos sincères amitiés et condoléances à la famille de Sarah, à ses amis et à ses coéquipiers durant cette période extraordinairement difficile", déclare l'université.