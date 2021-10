Mort du rugbyman Sean Wainui, 25 ans, dans un terrible accident

Terrible nouvelle pour les amateurs de sport et les fans de rugby en particulier. À seulement 25 ans, le joueur de rugby néo-zélandais Sean Wainui est décédé dans un terrible accident. International avec les Maori All Blacks, le jeune homme menait une très belle carrière de joueur professionnel dans son pays natal et tout allait pour le mieux puisqu'il avait épousé sa compagne il y a un peu plus d'un an. Il était également le père de deux enfants, sa belle-fille Arahia et son fils Kawariki, seulement âgé de 2 ans.

Sean Wainui est décédé ce lundi en Nouvelle-Zélande des suites d'une collision alors qu'il était dans sa voiture. Selon les premières investigations de la police de Bay of Plenty, le jeune homme aurait percuté de plein fouet un arbre alors qu'il se trouvait à bord de son véhicule, aux alentours de 8h du matin. Le rugbyman était seul à bord et une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances de sa mort.

Une nouvelle qui a été un véritable choc dans le monde du rugby et plus particulièrement dans son pays où le jeune homme était très apprécié. L'équipe nationale des All Black, par l'intermédiaire de son compte Twitter, a tenu à rendre hommage à Sean Wainui. "Nous avons le coeur brisé. Sean, tu étais une inspiration et tu ne seras jamais oublié. Nous envoyons toute notre force et notre amour à tes proches et à ta famille", informe le tweet.