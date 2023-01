Mort Jean-Marc Maniatis : Le génie de la coiffure, prisé des stars, s'est éteint à 80 ans

Le monde de la coiffure a perdu l'un de ses coiffeurs les plus talentueux. Dans la nuit du 31 décembre 2022, Jean-Marc Maniatis est mort à l'âge de 80 ans, une disparition qui suscite une vive émotion auprès de ses proches et de ses collaborateurs.

Jean-Marc Maniatis était un surdoué de la coiffure. C'est à l'âge de 17 ans qu'il a fait ses débuts en tant que coiffeur studio pour les magazines ELLE et Marie Claire. Preuve que le talent n'a pas d'âge. Il se fait rapidement remarquer par les actrices et mannequins qu'il a le bonheur de coiffer. Et en 1970, il a concrétisé un grand projet. Celui de l'ouverture de son premier salon dans le 16e arrondissement de Paris. Sans surprise, le succès est au rendez-vous. Celles qui étaient déjà passées entre ses mains expertes l'ont suivi et le bouche à oreille s'est chargé du reste.

En parallèle, Jean-Marc Maniatis se fait remarquer par des créateurs. Il a donc commencé à travailler sur des défilés, de la Fashion Week notamment, l'occasion de proposer une fois de plus ses coiffures uniques. Il a ainsi pu collaborer avec le défunt Karl Lagerfeld, Sonia Rykiel et André Courrèges. Sa notoriété a explosé, ce qui lui a permis de travailler également avec des actrices et acteurs, des chanteuses et chanteurs ou des personnalités du petit écran. On lui doit le carré et la frange de Sophie Marceau dans La Boum par exemple. Et il a pu se targuer de coiffer Mylène Farmer, Vanessa Paradis ou Alain Delon.

Son exigence et sa rigueur ont fait de lui une personnalité incontournable de la coiffure haut de gamme. Maîtrise et technique sont également demandées si l'on voulait collaborer avec Jean-Marc Maniatis, qui réalisait des coupes sur cheveux secs. Une grande première. Et pour ce faire, il fallait suivre une formation longue, minutieuse, qui demandait de la persévérance et de la volonté.

Toute sa vie, il a fait de sa passion un art et a transmis à ses collaborateurs tout ce qu'il savait. Des valeurs qu'ils continueront à transmettre. En attendant, c'est le coeur lourd qu'ils doivent surmonter l'annonce de sa mort.

Nous adressons toutes nos condoléances à ses proches.