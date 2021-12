Mort soudaine de Jean-Marc Vallée, le réalisateur de Dallas Buyers Club, Wild, Big Little Lies...

Triste nouvelle pour l'industrie du cinéma : le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée est décédé. Comme l'a annoncé Radio Canada ce 27 décembre 2021, le cinéaste est mort dans la soirée du 25 décembre, à l'âge de 58 ans, dans une résidence de la région de Québec. Son fils Emile a confirmé la nouvelle, mais aucune précision n'a en revanche été donnée sur la cause du décès.

Auprès de Deadline, son ami et producteur associé Nathan Ross a réagi : "Jean-Marc était synonyme de créativité, d'authenticité et il essayait de faire les choses différemment. C'était un véritable artiste et un gars généreux et aimant (...). Il était un ami, un partenaire créatif et un frère aîné pour moi. Le maestro nous manquera beaucoup, mais il est réconfortant de savoir que son style magnifique et son travail percutant qu'il a partagé avec le monde vivront."

Jean-Marc Vallée était connu pour avoir réalisé les films Victoria : Les jeunes années d'une reine, Dallas Buyers Club, Wild ou encore la populaire série Big Little Lies. Il avait commencé sa carrière derrière la caméra au début des années 1990, après des études de cinéma à l'Université de Montréal. Dès 1995, il avait attiré l'attention d'Hollywood en réalisant le drame Liste noire. Mais son premier grand film était C.R.A.Z.Y, entamé en 1995 et sorti en 2005 : le portrait d'une famille québécoise dans les années 1970, qui met en scène le personnage de Zachary et ses inclinations homosexuelles réprimandées par son père. Grâce à ce long-métrage, qui avait connu un joli succès partout dans le monde, Jean-Marc Vallée avait reçu onze Prix Génie au Canada et quatorze trophées aux Prix Jutra, au Québec.

Plusieurs nominations aux Oscars

Fort de ce succès, le réalisateur avait enchaîné avec le film historique Victoria : Les jeunes années d'une reine (2009) avec Emily Blunt en tête d'affiche. Etait ensuite venu le drame franco-canadien Café de Flore avec Vanessa Paradis en 2011. Jean-Marc Vallée avait renforcé sa notoriété deux ans plus tard en réalisant le biopic Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey, Jared Leto et Jennifer Garner, nommé pour l'Oscar du meilleur film en 2014. Dès l'année suivante, il était de retour aux Oscars avec le film Wild et ses deux actrices nommées, Reese Witherspoon et Laura Dern.

Jean-Marc Vallée avait retrouvé Reese Witherspoon et Laura Dern, mais aussi Nicole Kidman et Shailene Woodley, pour la série Big Little Lies. Son dernier projet était également à la télévision, avec la mini-série Sharp Objects, sortie en 2018, avec Amy Adams et Patricia Clarkson.

En dehors des plateaux de tournages, Jean-Marc Vallée s'était marié avec l'écrivaine Chantal Cadieux au Québec, en 1990. Le couple avait eu deux enfants, Alex et Emile (nées en 1992 et 1996), avant de divorcer en 2006.