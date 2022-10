Mort sur scène à l'Accor Arena du chanteur Mikaben à 41 ans : sa femme dévastée, "arrêtez de m'appeler"

Mikaben allait être papa pour la 3e fois

Mikaben laisse derrière lui toute une audience abasourdie mais également deux enfants. Bientôt trois. Papa d'un petit garçon baptisé Gaby et d'une fille d'un an et demi prénommée Leïa, il s'apprêtait à accueillir, avec sa nouvelle compagne Vanessa, un nouveau bébé - la naissance étant prévue pour le mois de décembre 2022. Aujourd'hui, la jeune femme se retrouve seule pour élever sa famille et peine à réaliser ce qu'il vient de se passer. "Merci pour vos prières mais, s'il-vous-plaît, arrêtez de m'appeler, a-t-elle écrit, en guise de première réaction, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas du tout en état de parler. Je viens de perdre mon autre moitié et je n'ai plus les mots."

Véritable icône de la musique haïtienne, Mikaben était né en 1981 à Port-au-Prince. Il était le fils du chanteur Lionel Benjamin. Toutes nos condoléances aux membres de sa famille, à ses amis et à ses proches...