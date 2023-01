Mort tragique du pilote star Ken Block : David Hallyday lui rend un bel hommage

C'est une journée funeste pour tous les amoureux de sport automobile, qui voit partir l'une des plus grandes stars de la discipline. À seulement 55 ans, Ken Block, connu mondialement pour ses vidéos très spectaculaires aux millions de vues a trouvé la mort alors qu'il faisait de la motoneige dans le nord des Etats-Unis. C'est ce 2 janvier que le champion, passé notamment par les Championnats du monde de rallye et de rallycross, est décédé après un accident alors qu'il se trouvait dans les montagnes de l'Utah. Après une chute, son véhicule lui est tombé dessus, ce qui a entraîné sa mort. Marié et père de trois enfants, il laisse des centaines de milliers de fans meurtris par sa disparition.

Parmi eux, on retrouve des célébrités, à l'image de David Hallyday, connu pour sa passion dévorante pour le sport automobile. Celui qui a notamment fait les 24 heures du Mans ou encore le championnat de France FFSA GT au début des années 2000 a visiblement été touché par la mort inattendue de Ken Block. Sur son compte Instagram, le fils de Johnny Hallyday, suivi par plus de 220 000 abonnés a simplement publié un portrait en noir et blanc du pilote né en Californie, accompagné de ses dates de naissance et de mort, ainsi que sa signature (la photo est à retrouver dans le diaporama).

Une véritable star sur Internet

Spécialisé dans la discipline du gymkhana, Ken Block est rapidement devenu un véritable phénomène sur Internet et ses vidéos cumulent aujourd'hui plus de 500 000 millions de vues. Après avoir pratiqué d'autres sports, comme le snowboard, il s'est mis au rallye à 37 ans. Il a notamment participé au championnat WRC avec 22 courses disputées, mais il n'avait pas que le sport automobile dans la vie puisqu'il était également le cofondateur de la marque DC Shoes. Reconnu par ses pairs, l'ancien champion du monde des rallyes 2019, Ott Tänak a tenu à lui rendre hommage sur Twitter. "Notre sport a perdu un grand homme aujourd'hui. Ken était un visionnaire et une véritable légende qui a inspiré tant d'entre nous. Repose en paix, Ken !", a-t-il écrit.