Moundir : Il ose la boule à zéro et se fait comparer à "Monsieur Propre"

Connu pour être un homme fort et plein d'assurance, Moundir a dévoilé l'un de ses petits secrets à ses followers. Avant d'être l'aventurier hyper viril révélé dans Koh-Lanta en 2003, le mari d'Inès n'était pas du tout le même homme. En effet, l'ancienne star de Moundir, l'aventurier de l'amour a dévoilé un portrait de lui lorsqu'il était plus jeune. Sur ce cliché, le papa d'Aliya (4 ans) et d'Ali (1 mois) apparaît... Entièrement chauve ! Le 23 octobre 2019, il écrit :"Gros dossier. Eh ben avant les cheveux longs, c'était boule à zéro."

Méconnaissable sur ce cliché, l'ancien candidat de Danse avec les stars a reçu beaucoup de réactions de la part de ses fans. "Très M.Propre", "Je préfère les cheveux longs", "Tu es carrément méconnaissable", "C'est dingue !". Rien à dire, les followers semblent clairement préférer les longs cheveux de Moundir Zoughari. L'un d'entre eux n'hésite d'ailleurs pas à le dire cash à l'animateur de 46 ans : "Garde tes cheveux, c'est mieux !"