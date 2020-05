Moussa (Koh-Lanta) éliminé : "Je n'avais plus toute ma tête" (EXCLU)

Après l'évacuation médicale d'Alexandra dans Koh-Lanta 2020, Moussa avait une chance de plus de se qualifier pour les poteaux. Malheureusement, Naoil a été celle qui a trouvé le dernier poignard lors de la course d'Orientation. Déçu, le héros a répondu à nos questions.

Vous aviez déjà gagné l'Orientation, mais là on vous sentait perdu, comment expliquez-vous cela ?

Le problème c'est que lorsque je suis arrivé à l'Orientation je faisais 15 kilos en moins, je n'avais plus beaucoup de force. Je me suis dit que je devais garder mon calme mais je n'ai pas vraiment réussi parce qu'il faisait 40 degrés, j'étais fatiguée je n'avais plus toute ma tête. J'étais perturbé pendant cette épreuve alors que j'aurais dû garder mon calme. Ils ont été meilleurs que moi. J'ai été mauvais. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.

Avez-vous vu Alexandra s'écrouler ?

Pendant cette épreuve d'Orientation on n'arrêtait pas de se suivre Alexandra et moi. Je lui faisais souvent des clins d'oeil et quand je ne la voyais plus je criais toujours, "Alexandra, tu es là ?". Et à un moment je ne l'ai plus entendue. Elle ne m'a plus répondu. Je me suis inquiété.

Regrettez-vous d'avoir changé de repère ?

Non je ne le regrette pas car il y avait vraiment beaucoup trop de monde. On avait l'impression d'être à Carrefour ! Il y avait tous les ex-Jaunes ! En changeant de repère on avait tous une chance supplémentaire de gagner. Le choix a été vite fait.

En voulez-vous à Claude de vous avoir fait croire qu'il ne trouvait pas son repère et qu'il partait ailleurs ?

Je ne lui en veux pas, c'est Claude, il est comme ça. Quand il joue il est à fond. C'est vrai qu'il ne voulait pas que je squatte dans sa zone. En tant que héros il y avait une sorte d'accord à l'amiable entre nous, chacun devait être dans sa zone.

Comment avez-vous réagi quand vous avez vu Naoil débarquer sur votre repère ?

C'est sûr que j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas m'embêter ! Mais c'est les règles de Koh-Lanta, c'est comme ça. Elle est venue dans ma zone, elle a trouvé la balise et le couteau. J'étais juste à côté d'elle et je cherchais exactement dans la même zone. Ça s'est joué vraiment à peu de choses. On peut même parler de secondes plus que de minutes.

Qu'avez-vous ressenti quand vous avez vu qu'elle avait le poignard ?



J'ai tout de suite compris que l'aventure Koh-Lanta était terminée. J'étais partagé entre deux sentiments : la rage contre moi-même et la joie car c'est elle qui a gagné. Je suis content pour elle. On a un lien particulier, elle est boxeuse et moi aussi, c'est une bonne personne.

Vous avez été plutôt discret cette saison, était-ce une stratégie ?

Non ! En 2003 lorsque j'ai participé à l'émission j'étais un jeune fou. En 2012 j'étais un jeune adulte et en 2020 je suis un papa. Je me suis pris d'affection pour l'équipe Jaune et j'avais un rôle de grand frère, je me suis assagi. Aujourd'hui vous avez affaire à un homme.

Vous avez gagné moins d'épreuves individuelles que Claude et Teheiura, est-ce rageant ?

Ma philosophie c'est "machine un jour, machine toujours". Dans la vie de tous les jours on a tous des objectifs et il faut toujours se donner les moyens d'y arriver. Il y en a qui réussissent mieux que vous mais ce n'est pas pour ça qu'il faut lâcher. Bien sûr que c'est rageant et oui j'aurais préféré gagner plus d'épreuves individuelles mais je n'ai rien lâché. Il y aura d'autres compétitions ce n'est pas terminé et puis j'ai deux titre de champion du monde [il est double champion du mon de de boxe chinoise, ndlr] !

