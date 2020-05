Alexandra (Koh-Lanta) abandonne : "J'ai pleuré, j'ai eu du mal à accepter"

Claude, Inès et Naoil se sont qualifiés pour les poteaux dans Koh-Lanta 2020. Moussa a été éliminé et Alexandra n'a pas pu aller au bout de l'épreuve. Alors qu'elle cherchait son repère, l'aventurière a eu une grosse chute de tension, s'est retrouvée au sol et a été évacuée vers l'infirmerie. Un énorme coup dur pour la finaliste.

Que s'est-il passé sur cette épreuve de l'Orientation, on vous sentait peu combattive, un peu perdue.

Je suis toujours restée calme dans mon parcours. Il ne fallait pas s'éparpiller partout, j'étais très concentré. Et puis il faisait très chaud et j'ai eu très vite mal à la tête. Je me disais que ça allait passer. L'épreuve a duré très longtemps. La douleur a été de plus en plus intense et j'ai commencé à marcher de travers. Là, j'ai décidé d'appeler le médecin.

Quand avez-vous senti que votre corps vous lâchait ?

Il a diagnostiqué une baisse de tension, une grosse fatigue et j'ai été obligée d'abandonner le jeu. Je ne me rendais pas compte du temps qui passait et quand on m'a dit au moment de ma sortie que ça faisait trois ou quatre heures que l'Orientation avait commencé... J'ai commencé a me sentir mal à la moitié du temps donc en gros au bout de deux heures.

Comment on vit un départ comme celui-là ?

J'ai pleuré et j'ai eu du mal à accepter. Mais sur le coup j'étais dans un tel état de fatigue que je ne me suis pas rendue compte de tout ça. J'aurais tellement aimé qu'on me mette sur pause, qu'on me requinque et qu'on me dise que je peux repartir dans l'aventure. J'étais super déçue de moi. Terminer l'aventure comme ça, c'est triste.

Vous êtes vite allée mieux ?

Je ne sais pas ce qu'on m'a donné mais oui (rires). En fait on m'a surtout nourrie. Il faut rappeler que je n'ai eu aucun confort individuel dans cette aventure et j'ai perdu 10 kilos, c'est énorme ! J'ai beau prôner le fait que le mental fait tout, au bout d'un moment le corps lâche, il n'y a pas de mystère.

Si vous aviez été en forme, pensez-vous que vous auriez pu trouver le poignard avant Naoil et Moussa ?

Je pense que j'aurais été plus attentive. Je ne sais pas... Mais j'aurais eu plus de chance d'y arriver, c'est certain. Je crois me rappeler, parce que c'est très flou, c'est vous dire à quel point j'allais mal, que la dernière heure ou les deux dernières heures j'ai cherché quelque chose que je n'aurais pas trouvé même si elle avait été en face de moi.

On vous a reproché d'avoir tendance à vouloir éliminer les plus forts, qu'en pensez-vous ?

C'est le jeu. On n'est pas là pour faire du social. A Koh-lanta il n'en restera qu'un. C'est que le meilleur gagne. S'il faut éliminer les plus forts, on les élimine et il n'y a pas de honte à ça.

Qui aimeriez-vous voir gagner les poteaux ou Koh-Lanta ?

Naoil. C'est la personne avec qui j'ai partagé des choses extraordinaires sur le camps. Elle est méritante sur les épreuves et elle mérite de gagner.

Qu'est-ce qui a été le plus dur dans Koh-Lanta ?

La faim, clairement. La nourriture ça rebooste, ça donne de l'énergie. Le manque d'hygiène ça se surmonte. Ce n'est pas parce qu'on ne s'est pas lavé les dents qu'on va perdre une épreuve. Le manque de nourriture, si.

Combien de kilos avez-vous perdus ?

Dix kilos. Lorsque l'on rentre chez nous, les médecins nous préviennent qu'il faut y aller tranquillement mais c'est impossible ! On mange forcément beaucoup et du coup je suis tombée malade. J'entends souvent des gens dire "je vais faire le régime Koh-Lanta", mais non surtout pas ! On les reprend ces kilos. En fait on a été tellement privés de nourriture qu'on se gave une fois rentrés chez nous. Moi je suis coach sportive j'ai repris le travaille trois semaines après mon retour donc j'ai pu reperdre ce que j'avais repris. Je préfère me voir comme ça car dans l'aventure j'ai perdu 10 kilos mais j'ai aussi pris 10 ans !

