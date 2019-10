Mystérieuse mort de José José : Son corps introuvable, sa fille soupçonnée

Mais où donc est passé le corps de José José ? Décédé le 28 septembre 2019 à 71 ans, José José était un crooner mexicain très populaire en Amérique latine. Le hic, la dépouille de celui qu'on surnommait le Prince de la chanson a tout simplement disparu. Ses deux aînés (José Joel et Marysol) ont eu l'étrange surprise de découvrir que leur cher papa était mystérieusement introuvable au funérarium.

Choqués et inquiets, ils ont déclaré à la télévision mexicaine TV Azteca : "J'en profite pour demander l'aide du ministre des Affaires étrangères (mexicain, Marcelo) Ebrard parce que nous voulons localiser mon père, ou plutôt le corps de mon père." Avant de poursuivre : "Nous devons d'abord savoir si mon père est vraiment mort, puis faire faire une autopsie et ensuite l'emmener au Mexique." Sa soeur, Marysol a déclaré : "Tant que je ne le verrai pas, je n'y croirai pas."

Sa fille Sarita, responsable ?

Les deux enfants soupçonnent la fille cadette de leur père (Sarita Sosa, 25 ans) d'avoir réalisé un contrat d'exclusivité avec certains médias pour l'accès à la dépouille. Selon eux, son refus de divulguer des informations "fait penser à un contrat", a ainsi José Joel.

De son côté, la manageuse du chanteur, Laura Nunez, a déclaré : "Il n'y a pas de certificat de décès, nous sommes allés dans les hôpitaux, personne n'a d'information. (...) Nous sommes allés à la police, il n'y a pas de rapport sur la mort de José. Nous te demandons, Sara [la fille cadette, NDLR], de nous dire où se trouve José, le peuple mexicain te le demande."

Les lois aux États-Unis sont très strictes

L'artiste a légué la totalité de sa fortune à sa fille cadette Sarita. En froid avec ses aînés depuis plusieurs années, elle s'était réconciliée avec eux depuis peu. José Joel et Marysol accusent leur demi-soeur Sarita d'avoir manipulé leur père pour créer une dispute et l'empêcher de les voir.

Pour faire taire les rumeurs, Sarita se serait justifiée en mettant en cause la loi américaine : "Les lois aux États-Unis sont très strictes. Malheureusement, même son épouse n'a pas pu voir le corps." De plus, elle aurait suggéré à José Joel et Marysol de se comporter un peu plus dignement vis-à-vis de leur père. Elle a déclaré à la chaîne américaine hispanophone Univision qu'ils devraient "porter haut" le nom de José José plutôt que de s'adonner à un tel spectacle. En revanche (bien sûr), elle n'a toujours pas dévoilé où se trouvait le corps de leur père.