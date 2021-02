Nabilla Benattia : Le jour où elle a disparu pendant 7 jours, son papa raconte tout

Le moment tant attendu pour Nabilla Benattia est enfin arrivé le week-end dernier. Thomas Vergara, Milann (1 an) et elle se sont envolés pour Genève afin que la belle brune de 29 ans présente son fils à son papa Khoutir. C'était l'occasion pour son mari d'apprendre de belles choses sur elle.

C'est en octobre 2020 que Nabilla devait présenter son fils à son papa. Mais, à cause de la pandémie, cela a été annulé. Un coup dur pour la businesswoman qui se faisait un plaisir de vivre ce grand moment. Fort heureusement, elle a pu se rendre à Genève pour le voir, le week-end du 20 février 2021, un moment très émouvant.

Lors de ces retrouvailles, Khoutir en a profité pour raconter quelques anecdotes à son gendre. Taquin, Thomas Vergara en a dévoilé une le 22 février, sur Snapchat. "Il est en train de me prendre la tête parce que mon père lui a raconté des anecdotes sur moi pendant que j'étais au Spa", a tout d'abord confié Nabilla. Et son époux d'enchaîner amusé : "Elle a demandé le scooter a son père, il lu a donné. Et elle est partie avec pendant sept jours, sans donner de nouvelles. Et un jour, son père croise sa route. Il n'en a pas cru ses yeux. Il s'est mis devant elle aux feu rouge et il lui a dit de descendre. Il lui a mis un coup sur le casque." Un brin gênée, sa chère et tendre a assuré que tout était faux. Pourtant, son papa a bel et bien raconté cette histoire à Thomas.

Le 18 février 2021, Nabilla avait également inquiété ses proches. Cette fois, elle n'avait pas disparu. Mais la jeune femme avait pris la liberté de sortir sans son garde du corps, une décision qui avait provoqué la colère de l'homme qui la protège mais aussi de sa famille. "Je me suis fait engueuler par ma sécurité parce que tout à l'heure, je suis partie sans lui dire. Et il l'a vu sur Snap. Il est trop énervé contre moi. Il m'a dit que je ne devais plus jamais faire ça parce que c'est super dangereux. Thomas m'a engueulée aussi, tout le monde m'a engueulée. A la base je ne voulais pas le déranger et il ne comprend pas. Il m'a dit que j'étais complètement folle de me balader toute seule. Thomas m'a engueulée ma mère aussi. Je suis au bout", a-t-elle expliqué à ses abonnés.