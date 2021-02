Nabilla Benattia en danger ? Inquiets, ses proches lui tombent dessus, elle est "à bout"

Nabilla Benattia et Thomas Vergara sont actuellement à Paris pour un projet qu'ils préfèrent garder secret pour le moment. La belle brune de 29 ans a récemment fait une belle frayeur à son garde du corps, ainsi qu'à ses proches d'ailleurs... Et ils n'ont pas manqué de la rappeler à l'ordre.

Le 12 février 2021, Nabilla Benattia, Thomas Vergara et leur fils Milann (1 an) ont quitté Dubaï afin de regagner Paris. Avant de repartir au ski, le couple doit encore régler quelques détails professionnels dans la capitale. A cette occasion, la businesswoman a présenté l'homme qui la protège quand elle sort. Ses fans l'ont revu le 18 février et il était en colère.

Dans l'après-midi, Nabilla Benattia a laissé son époux Thomas et leur fils pour se rendre à un rendez-vous. Le souci ? Elle n'a pas prévenu son garde du corps. Cela lui a donc valu de se faire remonter les brettelles. "Je me suis fait engueuler par ma sécurité parce que tout à l'heure, je suis partie sans lui dire. Et il l'a vu sur Snap. Il est trop énervé contre moi. Il m'a dit que je ne devais plus jamais faire ça parce que c'est super dangereux. Thomas m'a engueulée aussi, tout le monde m'a engueulée. A la base je ne voulais pas le déranger et il ne comprend pas. Il m'a dit que j'étais complètement folle de me balader toute seule. Thomas m'a engueulée ma mère aussi. Je suis au bout", a-t-elle expliqué à ses abonnés.

Nul doute que Nabilla Benattia a retenu la leçon et que la prochaine fois, elle préviendra sa sécurité quand elle souhaitera sortir de son hôtel.