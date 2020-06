Nabilla Benattia : Le soir où elle a humilié Thomas Vergara en public

C'est en 2012 que Thomas Vergara était révélé au grand public, dans la saison 6 de Secret Story, sur TF1. Le beau brun de 33 ans avait un secret commun avec Nadège Lacroix : "Nous sommes faux frères et soeurs". Et son passage dans la Maison des Secrets a semble-t-il beaucoup amusé son épouse Nabilla Benattia.

Ce lundi 22 juin 2020, le papa de Milann (8 mois) a révélé qu'une fois par an, la belle brune de 28 ans se moque de lui sur ce sujet. Ses abonnés ont ensuite pu entendre Nabilla mettre la musique du générique de Secret Story et le chanter à tue-tête. "Je suis sûr que tu étais fan de moi, tu me regardais. J'ai le sentiment qu'elle aurait rêvé de le faire. C'est une grande gamine", a donc lancé Thomas Vergara pour tenter de se défendre. Mais rien n'y faisait, sa chère et tendre était bel et bien décidée à se moquer de lui.

Mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle avait fait lors de l'un de leurs séjours à l'étranger. "Une fois, on est allé en boîte de nuit, à Madrid, je crois. On était avec des amis, on discutait, on faisait la fête. Et en plein milieu de la soirée, elle est allée aux platines pour mettre cette musique", a tout d'abord confié Thomas Vergara. Et, après que Nabilla a révélé qu'elle avait donné 20 euros au DJ pour qu'il mette le générique de Secret Story, il a poursuivi : "Elle a même pris le micro et elle a crié mon nom. Elle était fière de sa connerie."

Loin de se laisser démonter, Nabilla Benattia a expliqué qu'elle avait fait cela car elle était en mission pour la Voix, faisant ainsi référence aux défis que devaient réaliser les candidats de Secret Story afin de gonfler leur cagnotte. "Va savoir si ça ne fait pas huit ans que tu es en mission avec moi", a-t-elle conclu, hilare.

Mais au fond d'elle, la jeune femme doit être reconnaissante que son mari ait participé à Secret Story. Grâce à son passage remarqué dans l'émission, il a participé aux Anges en 2013. Tournage au cours duquel les amoureux se sont rencontrés. La suite, tout le monde la connaît !