Nabilla Benattia "vraiment à bout" : "Ce n'est pas tous les jours facile"

Début novembre, Nabilla Benattia et Thomas Vergara se sont envolés pour une nouvelle vie, à Dubaï. Les tourtereaux ont acheté leur maison et l'ont rénovée. Mais ils n'ont pas encore terminé tous les travaux, une situation qui peut être compliquée à vivre parfois pour la belle brune de 27 ans.

"La maison avance petit à petit. On a vraiment envie de se faire un cocon familial, la maison de nos rêves, maintenant qu'on a notre fils. Nos priorités c'est notre fils et notre maison. On va refaire le jardin, on est en train de refaire le salon... On a envie que ce soit une maison qui nous ressemble", a tout d'abord confié Nabilla Benattia sur Snapchat, le 16 décembre 2019. Et pour cela, il faut qu'elle accepte de vivre dans les travaux, ce qui est le cas depuis un peu plus d'un mois. "Mais on n'a rien sans rien. Ça prend du temps, mais la maison va être magnifique. Mon fils va grandir et sera fier de nous car on lui aura fait une belle maison. Après je suis un peu au bout de ma vie parfois quand je vois tous ces travaux. Déjà, le salon est presque terminé, c'est cool, les chambres aussi", a-t-elle tenté de relativiser.

Nabilla a précisé qu'ils devaient refaire leur jardin, sa "Glam Room" et peaufiner quelques détails. "Je ne vous cache pas qu'il y a des jours où je suis vraiment au bout. Entre mon travail, mon fils, ma maison, mon mari, ce n'est pas tous les jours facile", a-t-elle conclu.

Nul doute que la jeune maman oublie tout quand elle voit son petit Milann, né le 11 octobre 2019. Depuis qu'elle est maman, Nabilla fait part de son bonheur. "Le rôle d'une vie", a-t-elle par exemple écrit en légende d'une photo sur laquelle elle pose avec son bébé, allongé dans sa poussette. Et le 13 décembre, elle a tenu à le présenter officiellement, sur Instagram.