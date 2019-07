Nabilla, enceinte, a choisi le prénom de bébé: sa stratégie pour que Thomas cède

Nabilla (27 ans) et Thomas Vergara (32 ans) sont les futurs parents d'un petit garçon dont l'arrivée est prévue pour fin octobre 2019. Déjà complètement gaga de son fils, l'époux de Nabilla a posté une vidéo à l'attention de ses abonnés sur son compte Snapchat. En pleine visite chez le gynécologue qui suit sa femme, il déclare : "La bonne nouvelle c'est qu'on a trouvé le prénom. Un très joli prénom." Juste à côté, l'ancienne star de télé-réalité répond : "Je suis trop contente. On s'est enfin mis d'accord !"

D'accord ? Un accord que Nabilla semble avoir conquis à force d'obstination, avec une stratégie assez radicale et persuasive : cela fait apparemment deux mois qu'elle appelle son bébé avec ce fameux prénom. Comme quoi la méthode Coué peut décidément servir au quotidien. Le futur papa explique ensuite, amusé : "Du coup, on ne changera plus." La fille de Marie-Luce Grange explique ensuite que le couple pensait pouvoir changer de prénom mais que tout compte fait, c'est bien "trop dur". Pressé de voir son bébé, Thomas explique : "On peut lancer dès maintenant son livret de famille. On peut même préparer son passeport." La petite-fille de Livia réplique : "Attends que le bébé naisse. Il est tout excité, lui !"

Déjà très prévoyant, le futur papa a d'ailleurs déjà beaucoup de projets pour son futur bébé. Première activité ? "Je pense déjà à l'inscrire au foot", avance-t-il. Mais c'est sans compter sur Nabilla, qui compte bien laisser son bébé choisir ses futures activités en paix. Elle répond : "Et s'il veut être pianiste ?" Son époux s'approche de Nabilla et dit alors : "Il fera ce qu'il veut" avant de se rapprocher du ventre de la future maman et de souffler : "Tu feras pas le pianiste toi, hein." S'ensuit rapidement un fou rire général dans la salle de consultation londonienne.

Quant au fameux prénom, difficile de savoir si le couple craquera et le révèlera avant la naissance...