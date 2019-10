Nabilla maman de Milann : premières visites émouvantes à la maternité

Parents du petit Milann né le 11 octobre 2019, Nabilla et Thomas ont déjà reçu de nombreuses visites à la maternité. Venus en nombre pour rencontrer le bébé, la famille et les amis du couple se sont empressés de se rendre à l'hôpital. Le frère de Nabilla, Tarek est venu avec sa femme Camélia. En story, il filme son neveu et montre les mains parfaites du nourrisson.

Je pense que Nabilla lui a fait une manucure

"Je pense que Nabilla lui a fait une manucure, c'est pas possible d'avoir de si beaux petits ongles !" Camélia a également posté ses premières impressions sur le bébé de Nabilla qu'elle trouve vraiment "à croquer" et très "beau". Elle explique avoir attendu que Nabilla annonce elle-même la naissance de Milann sur les réseaux sociaux : "Ma belle-soeur vous a annoncé la bonne nouvelle, on voulait lui laisser le privilège de l'annoncer."

Amie du couple, Demdem (la femme de Gims) a été l'une des premières à voir le nouveau-né. Sur son compte Snapchat, elle poste une photographie du doudou de Milann. Une gigantesque pieuvre rose. Peut-être son cadeau de naissance ?

Il a rencontré toute sa famille

Fatigué, Thomas confie ensuite à ses followers que Milann a déjà reçu beaucoup de visites. Il déclare : "Milann a eu plein de visites. Il a rencontré toute sa famille. Son beau-frère de Dubaï, ma famille de Marseille et d'Aix en Provence, sa famille de Haute-Savoie. Son arrière-grand mère aussi, elle est comme une ouf. Je vous la filmerai aujourd'hui, elle est trop marrante." La fameuse grand mère Livia va donc sûrement faire son apparition d'ici peu dans les snaps de Thomas... Un autre grand moment à suivre !