Nabilla : "Touchée", elle révèle les dessous de son appel avec Brigitte Macron

Quelques jours après son généreux don à la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, Nabilla a expliqué un peu plus en détail les circonstances de son appel avec la Première dame Brigitte Macron.

Sur Snapchat, elle révèle à ses abonnés qu'elle ne savait pas précisément qui allait l'appeler. Encore émue de cet appel, elle raconte : "Quand j'ai fait mon don, la production de TPMP m'a dit que quelqu'un avait demandé mon numéro, quelqu'un de l'Élysée pour me remercier. J'étais énormément touchée. J'attendais cet appel le lendemain de mon don mais je ne savais pas qui exactement allait m'appeler... D'où ma surprise et ma joie sur la vidéo." Très heureuse d'avoir pu être en contact avec la femme du président de la république Emmanuel Macron, Nabilla rappelle ensuite l'importance de la solidarité dans cette période de pandémie. Des milliers de morts sont à déplorer aux quatre coins du monde.

Le vendredi 3 avril 2020 sur Touche pas à mon poste, Nabilla avait remporté 10 000 euros au jeu Qui veut gagner des milliers ? pour la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France présidée depuis quelques mois par Brigitte Macron. La maman du petit Milann avait alors décidé de doubler la mise : soit 20 000 euros à cette association qui finance les recherches contre le Covid-19, qui procure du matériel médical au personnel soignant et qui propose une aide matérielle et psychologique auprès des personnes vulnérables ou touchées par le virus. Un magnifique geste de générosité en pleine crise sanitaire salué par des milliers d'internaute sur les réseaux sociaux. Récemment, Patrick Bruel (désormais guéri du coronavirus) avait également annoncé se joindre à l'action en lançant un appel aux dons pour cette association et promettant lui-même d'en faire un.