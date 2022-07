Nabilla, Vitaa et Kylie Jenner mamans : Comment retrouver la forme après la grossesse ?

A peine après avoir accouché, les célébrités sont scrutées et subissent souvent la pression de devoir retrouver leur silhouette d'antan. Sauf que nombre d'entre elles ont décidé de libérer la parole pour lever le voile sur un tabou : la difficulté du post-partum.

Entre les injonctions et les conseils non sollicités, de nombreuses femmes, à peine remises de leur grossesse, sentent la pression de devoir retrouver leur poids d'avant. Mais comment nos stars préférées gèrent-elles la pression et retrouvent-elles la forme à leur rythme?

Voici 3 conseils pour retrouver l'équilibre émotionnel et la forme, avec ou sans kilos en "trop" !

Une bonne alimentation :

Après l'accouchement, le corps a besoin de récupérer. On mise donc sur des aliments gorgés de vitamines et minéraux, de saison et si possible, qui ont subi le moins de traitements possibles. Les stars, souvent accompagnées de professionnels (coach en nutrition, chef à domicile) ne le savent que très bien, la forme passe en priorité par l'assiette. Donner le bon carburant au corps est capital, d'autant que votre organisme a perdu beaucoup de nutriments essentiels à son bon fonctionnement.

Une bonne organisation :

Si vous êtes enceinte et que vous avez encore un peu de temps avant votre terme, nous vous recommandons de cuisiner des plats à l'avance, de remplir votre congélateur et de faire un planning des tâches quotidiennes. Souvent appelé le 4e trimestre, le post-partum peut souvent paraitre insurmontable, n'hésitez pas à demander de l'aide, à prévoir les semaines qui suivront votre accouchement et à vous appuyer sur vos proches pour prendre soin de vous après la grossesse.

Des produits efficaces :

De nouvelles marques dédiées au bien-être des femmes accompagnent désormais la maternité. Comme les stars, misez sur les bons alliés. Vitamines, soins, box spéciales pour le post-partum, privilégiez des produits de qualité, compatibles avec l'allaitement, qui vous aideront à retrouver l'équilibre plus facilement.

Les produits chouchous de la rédaction :

Des vitamines de grossesse nouvelle génération, saines et adorées par de nombreuses influenceuses de la marque française Boome. La box post-partum imaginée par la marque Mamacitas, qui rend beaucoup plus glamour et agréable, le séjour à la maternité.