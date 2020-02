Nagui payé un million d'euros ? Confidences sur son salaire mirobolant

Nagui figure certainement parmi les animateurs français les mieux payés. Aux commandes de Tarata, Tout le monde veut prendre sa place ou encore N'oubliez pas les paroles, il est l'une des figures emblématiques du divertissement sur France Télévisions. Un statut qui lui permet de toucher une bien jolie somme d'argent comme l'avaient avancé nos confrères de Capital... Dans les pages de Stratégies, l'animateur-producteur de 58 ans ne nie pas.

En 2018, Capital affirmait que Nagui percevait "entre 750 000 euros et 1 million d'euros par an (...) et 120 000 à 150 000 euros de salaire annuel chez France Inter". Des chiffres que l'époux de la belle Mélanie Page confirme à demi-mot. "On ne doit pas être très loin", a-t-il lancé auprès de Stratégies. Et d'ajouter : "Dans la bande des humoristes, me vanner sur mon pouvoir d'achat, c'est la première vanne qui vient à l'esprit."

Mais ce n'est pas tout. Alors qu'il évoque volontiers son salaire, Nagui n'a pas souhaité s'exprimer sur le chiffre d'affaires de sa société de productions Air Productions, qui appartient au groupe Banijay. Capital indiquait, toujours en 2018, que les recettes sur la période 2016-2017 s'élevaient à 32 millions d'euros. Un chiffre sur lequel Nagui ne fera pas de commentaire, lui qui estime que parler d'argent en France "est forcément interprété comme de l'impolitesse".

Rappelons qu'en plus d'être aux commandes de plusieurs émissions sur France 2, l'animateur produira prochainement le retour d'Intervilles... sans les vachettes qui ont fait son succès. Pour cette décision, Nagui, fervent défenseur des animaux, s'était d'ailleurs attiré les foudres des éleveurs. Mais cette polémique n'enlève en rien au succès de la star : Stratégies précise que N'oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, les deux émissions quotidiennes de Nagui, ont réalisé pas moins de 29% des recettes publicitaires de France 2 depuis la rentrée de 2019.