Najoua Belyzel victime d'inceste : "Il m'a fait descendre dans un sous-sol" (EXCLU)

Purepeople : Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes projets musicaux ?

Najoua Belyzel : Je travaille sur une extension de Rendez-vous... De la Lune au Soleil, qui est sorti il y a deux ans. J'avais ce désir très fort de vraiment prendre mon temps. C'est un regret que j'ai avec mon premier album. L'industrie musicale n'était pas la même et je n'avais pas pu développer davantage d'autres thématiques, d'autres chansons que Gabriel, qui a eu une renommée internationale. J'ai aussi recommencé à écrire pendant le deuxième confinement.

Est-ce que le titre Le con qui s'adore s'inspire du mouvement #MeToo ?

Je me nourris beaucoup de l'autre, de la société, de ce qui se passe dans la réalité. Je me souviens de cette touriste canadienne venue en France qui avait accusé des policiers de viol. Ça m'avait marquée parce qu'un corps s'était formé contre elle pour dire qu'elle mentait. Alors que les caméras prouvaient les faits. Mais on assurait qu'elle avait dit "oui" et cette histoire de consentement m'a touchée. Le fait qu'elle se laisse faire parce qu'elle s'est dit que si elle se débattait, elle allait mourir. Elle a choisi de vivre avec. Je me suis mise à sa place. Je me retrouve en chacune de ces femmes.

Tu as récemment évoqué avoir été victime d'inceste.

Je m'intéresse toujours à ce qu'il se passe, juridiquement parlant, pour la protection des mineurs et des enfants. Au moment du débat sur l'âge du consentement, plein de femmes ont posté des portraits d'elles à l'âge de 13 ans, ce que je me suis amusée à faire. Puis j'ai eu une interview, et en regardant à nouveau cette image, je me suis revue sous l'emprise de mon médecin de famille. Tout est ressorti. Je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Je crois que c'était mon devoir, en tant que femme, mais aussi en tant que maman.