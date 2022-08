Natasha (N'oubliez pas les paroles) victime de "grosses angoisses" : son mari a été d'une aide précieuse

Ces dernières semaines, les fidèles de N'oubliez pas les paroles (France 2) ont eu l'occasion de retrouver Natasha chaque soir. La jolie candidate blonde n'est pas inconnue du grand public puisqu'elle avait déjà participé en 2020. Et cette fois, son travail semble porter ses fruits. "La production m'a conseillé de repasser le casting au bout d'un an parce qu'apparemment j'avais été appréciée par les équipes. Entre-temps, j'ai beaucoup révisé. Je ne voulais pas du tout rater mon coup. Mon but est clairement de devenir numéro 1", a-t-elle avoué lors d'une interview pour Télé Loisirs parue le 8 août.

Natasha est en tout cas bien partie pour rentrer dans l'histoire du jeu puisqu'elle se hisse déjà à la onzième place du classement des meilleurs joueurs grâce à sa cagnotte de 242 000 euros. Le 15 août prochain, elle fera tout pour l'enrichir car il s'agira de la date de son retour sur le plateau de l'émission après un break estival. Seule ombre au tableau : la difficulté de la Maestro à se voir à la télévision au quotidien. "Avant la pause d'été, j'ai eu de grosses angoisses sur l'image que je pouvais renvoyer à l'écran. Depuis, mon mari m'a aidée à les calmer", a-t-elle rassuré. Et Natasha se surprend même à être aujourd'hui "à fond dans les épisodes". "Je n'en rate aucun ou alors je les rattrape en replay", a-t-elle assuré.

Le programme porté par Nagui aura en tout cas complètement bouleversé la vie de Natasha. Riche d'une belle cagnotte, la candidate a opéré de gros changements, dont celui de démissionner du cabinet d'infirmiers pour lequel elle officiait. "C'est mon dernier été en tant qu'infirmière !, a-t-elle précisé à nos confrères. Je veux vraiment changer de métier depuis quelques années". Natasha souhaite maintenant se former pour devenir "ingénieure dans la prévention des risques climatiques". Une poursuite vers ses rêves qu'elle peut réaliser avec une certaine "tranquillité d'esprit" grâce à l'argent qu'elle a déjà remporté. "Je sais que je n'ai plus de soucis à me faire, j'ai déjà gagné une belle somme", se réjouit-elle.