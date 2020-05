N'oubliez pas les paroles : les 15 plus grands gagnants de l'émission

C'est parti pour le Tournoi des Maestros 2020 de N'oubliez pas les paroles ! Samedi 30 mai 2020, Nagui retrouvera les plus grands champions de son karaoké géant sur France 2 pour une nouvelle compétition exceptionnelle. Au programme, ce sont 18 des 20 meilleurs candidats de l'histoire du jeu qui vont s'affronter. Répartis en six équipes différentes, ils tenteront de remporter de l'argent pour des associations.

À cette occasion, Purepeople.com vous propose de faire le point sur les parcours de quinze de ces champions.

1ère : Margaux avec 530 000 euros

C'est la plus grande championne de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. La Bretonne de 24 ans a été éliminée face à une certaine Séverine, lundi 3 février 2020. Elle est donc repartie aux portes d'une 60e victoire, avec 530 000 euros de gains. Margaux avait enchaîné les victoires depuis le 28 décembre 2019. Lors de l'émission du 22 janvier, elle avait même détrôné Kevin, l'ancien plus grand Maestro. Comme elle l'avait déjà dit, Margaux compte utiliser ses gains pour acheter une moto à son compagnon Antoine ainsi qu'un petit nid douillet à Saint-Malo.

2e : Kevin avec 410 000 euros

En juillet 2018, après 43 participations, Kevin a été éliminé. Il a remporté pas moins de 410 000 euros et en a profité pour parcourir le monde, lui qui est un baroudeur dans l'âme. D'ailleurs, étant actuellement bloqué aux États-Unis, il manquera malheureusement à l'appel lors de ce Tournoi.

3e : Renaud avec 391 000 euros

Après 55 participations, Renaud Viles était éliminé en janvier 2019. Le champion était alors reparti avec la belle somme de 391 000 euros ! Après l'émission, Renaud a repris le cours de sa vie et a usé de ses gains pour organiser son mariage avec Pauline, avec qui il a une petite fille de deux ans. Renaud a également investi dans une confortable maison de famille. "On a acheté une demeure à la campagne, avec un grand jardin pour que notre fille puisse jouer", confiait-il à Femme actuelle. Et d'ajouter : "Cet argent nous permet de réaliser des petits projets tous les ans, comme sauter en parachute ou aller voir un match en Angleterre. Mais on reste des gens simples."

4e : Hervé avec 361 000 euros

Hervé, un orthophoniste de 32 ans originaire de l'Essonne, a gagné 361 000 euros avant de se faire éliminer du jeu en juin 2016. Un beau chèque qui, comme le candidat le révélait à nos confrères du Parisien, lui a permis de solder le crédit de sa maison. En outre, il a pu rendre fier sa femme et ses filles, âgées de 4 et 8 ans. Passionné de musique, amateur de belles paroles, Hervé ne s'est pas retrouvé aussi loin dans la compétition par hasard. Le participant a fait partie de plusieurs groupes et joue actuellement avec les Zicos, une troupe de 31 musiciens et 12 chanteurs.

5e : Maureen avec 254 000 euros

Malheureusement, Maureen n'est pas devenue la plus grande championne de N'oubliez pas les paroles après un parcours pourtant très prometteur. Éliminée le 28 mai dernier, elle a néanmoins pu empocher un joli chèque, à hauteur de 254 000 euros. La candidate a du tirer sa révérence à cause d'une toute petite erreur sur le classique Mexico de Luis Mariano après 33 victoires. "Ça a été une magnifique expérience, je souhaite pareil à tout le monde, et je te souhaite de faire le même parcours", a-t-elle adressé à son challenger Paul.

6e : Violaine avec 242 000 euros

La prof de mathématiques a remporté 242 000 euros de gains après 25 victoires en 2016, ce qui a changé sa vie. Lors d'une interview pour Le Parisien, elle révélait que ses gains lui avaient permis de quitter Mantes-la-Jolie pour Poitiers. "Quand le virement est tombé, j'ai soldé mon crédit immobilier qui me plombait et il restait même de l'argent après. Soudain, la banque vous considère comme un client important", a confié la maman de Constance (6 ans) et Tristan (13 ans). Violaine a malheureusement également confié que son époux avait eu un grave problème de santé après son élimination : "Mon mari a été diagnostiqué d'une maladie grave juste après l'émission et du coup, les banques ne nous auraient jamais prêté de l'argent." Elle n'a pas souhaité s'étendre davantage sur le sujet.

7e : Coralie avec 227 000 euros

Éliminée en avril 2019, Coralie n'était pas loin de battre le record de Renaud. Avec 52 rounds remportés, elle était à 4 victoires de réaliser cet exploit... Mais le sort en a décidé autrement et Margaux doit désormais se contenter de la 7e place au classement. Qu'à cela ne tienne, elle a certainement pu se consoler avec ses 227 000 euros de gains remportés. L'émission lui aura également permis de réaliser son rêve, à savoir sortir son premier EP après avoir signé avec un producteur indépendant.

8e : Micka avec 213 000 euros

Arrivé sur le plateau de Nagui en juillet 2019, Micka a fait sensation en intégrant le classement des seize plus grands Maestros en un rien de temps. Il a été coupé dans son élan quelques semaines après son arrivée, au bout de 26 victoires. Il a ainsi remporté 213 000 euros de gains. En couple depuis plusieurs années avec Audrey, à ses côtés sur le plateau, ce participant en recherche d'emploi à l'époque en tant que dessinateur industriel a également eu la chance de bénéficier des conseils d'Aurélie, sa soeur. Et pour cause, cette dernière n'était pas vraiment inconnue des aficionados de N'oubliez pas les paroles puisqu'elle y avait participé avant lui.

9e: Arsène avec 212 000 euros

Débarqué le mercredi 1er avril 2020 dans le jeu de France 2, ce jeune homme âgé de 22 ans est parvenu à s'imposer face à Pauline, la Maestro d'alors. Il avait réalisé un premier tour de force en remportant 20 000 euros dès sa première participation. Il n'avait cessé ensuite d'aller de victoire en victoire. Mais là encore, le jeu s'est montré impitoyable et Arsène a dû rendre son micro le 10 avril dernier, après 16 victoires et 212 000 euros de gains en poche.

10e : Lucile avec 202 000 euros

En 2015, après 28 victoires, Lucile a été éliminée de N'oubliez pas les paroles. La jeune femme est repartie avec 202 000 euros. Pour Télé Star, elle révélait comment elle comptait utiliser ses gains : "Dans un premier temps, je vais en profiter un peu. Partir en voyage parce que je ne l'ai jamais fait. Et forcément, gâter ma famille. Ils m'ont toujours accompagné. Par la suite, j'aimerais investir dans un appartement." En plus d'avoir marqué l'histoire du jeu, la candidate avait ému en se confiant sur sa leucémie. "C'est bien de montrer qu'on peut s'en sortir. Et qu'on peut très bien vivre avec cette maladie. Je me suis dit qu'en parler, pourrait redonner la force à certaines personnes pour se battre. Et c'est ce qu'il s'est passé. J'ai reçu plusieurs messages qui allaient dans ce sens. C'est merveilleux."

11e : Franck avec 189 000 euros

Franck a fait ses débuts en décembre 2015. Il avait alors été sacré Maestro et avait ramassé la petite somme de 2 000 euros. Deux ans plus tard, il retentait sa chance et s'était mis au défi de dépasser les 100 000 euros. Pari réussi pour ce professeur des écoles puisqu'il est cette fois reparti avec 189 000 euros. Après 42 victoires, il se faisait éliminer en avril 2018.

12e : Héloïse avec 185 000 euros

En 2017, Héloïse avait marqué les téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles grâce à sa folle énergie. Tout juste âgée de 18 ans, elle avait réussi à concurrencer les plus grands champions du jeu en seulement 29 participations. Ce qui lui a valu de récolter pas moins de 185 000 euros. Par la suite, elle est devenue stagiaire pour un célèbre animateur radio, à savoir Sébastien Cauet ! Dès novembre 2019, l'animateur de 47 ans lui a donc offert la possibilité d'intégrer ses équipes. Son rôle : standardiste pour son émission. Mais l'apprentie chanteuse à un autre rêve : celui de réaliser un jour des chroniques d'humour en radio.



13e : Denis avec 184 000 euros

Éliminé en octobre 2015, le père de deux enfants (Elisa et Rémi) n'est pas rentré bredouille chez lui puisque il a remporté 19 victoires et 184 000 euros de gain, de quoi être fier. Ingénieur de métier, Denis Marcellin tient sa passion de la chanson depuis très jeune. "J'écoute de la musique en boucle depuis que j'ai 10-11 ans. À force, j'ai fini par tout mémoriser", expliquait-il. Si aujourd'hui le chanteur accomplit l'un de ses rêves, c'est en partie grâce à sa femme qui l'a inscrit à l'émission : "J'avais déjà participé au casting il y a 4-5 ans, mais je n'avais pas été retenu. Alors, j'ai laissé filer jusqu'à ce que Fany m'y inscrive à nouveau."

14ee : Mickaël avec 177 000 euros

En juillet 2017, Mickaël s'est fait éliminer du jeu. Il ne repartait pas bredouille puisqu'il touchait la somme de 177 000 euros après 22 victoires. Il a expliqué par la suite que cet argent servirait à l'aider dans son exploitation agricole. Mickaël a aussi compté sur le fruit de ses efforts pour faire plaisir aux gens qu'il aime.

14e ex aequo : Soriana avec 177 000 euros

Soriana a achevé son parcours avec 35 victoires et 177 000 euros de gains le 11 mars 2020. Son joli parcours a marqué les téléspectateurs mais aussi sa condition particulière qui lui a valu un petit traitement de faveur sur le plateau de Nagui. "Soriana, j'ai toujours évoqué des soucis de projecteurs et de sensibilité de vos yeux sur ce plateau, vous m'avez dit : 'Je vais quand même en parler un tout petit peu'. Moi j'ai totalement respecté votre intimité sur cette sensibilité-là, vous nous avez simplement dit au début : 'Je ne pourrais pas voir les textes sur l'écran, comment on peut faire ?' En l'occurrence, Magali et Fabien vous ont aidée à chanter jusqu'à ce que les paroles disparaissent", expliquait l'animateur lors d'une des participations de la candidate. Et pour elle d'évoquer sa maladie : "La raison c'est que je suis atteinte d'albinisme". Il s'agit d'une particularité génétique héréditaire qui se caractérise par un déficit de production de mélanine et qui affecte la pigmentation de la peau, des cheveux, sourcils, etc. Les personnes qui en sont atteintes sont très sensibles à la lumière et à l'ensoleillement.