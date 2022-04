"Je vais partir..." : Kristofer (N'oubliez pas les paroles) fond en larmes et s'explique

Du haut de ses 24 ans, Kristofer entre dans l'histoire de N'oubliez pas les paroles. En effet, lundi 18 avril 2022, le jeune belge est entré dans le top 10 des plus grands gagnants du jeu de France 2 présenté par Nagui. Le Maestro remporte ainsi 244 000 euros, une somme cumulée en vingt-six participations. Plus encore, il dépasse désormais Violaine, l'ancienne numéro 1 du programme. Auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Kristofer se livre sans filtre sur cet exploit et l'émotion ressentie à ce moment précis.

"Après cette émission-là, j'ai pleuré à chaudes larmes pendant au moins cinq minutes. Je n'arrivais pas à me reprendre", déclare le champion. Et de poursuivre : "Les émissions s'enchaînent lors des tournages, et on repart comme si rien ne s'était passé. Les émotions sont très fortes à chaque fois, et j'ai du mal à me reprendre. Je ne sais pas si je vais réussir à me remettre dans le jeu. Je ressens tellement d'émotion, que j'ai peur que ça m'empêche d'aller plus loin. Je n'arrive plus à me concentrer et à réfléchir. Avec la fatigue, j'ai peur de ne plus gérer mes émotions. Je n'en reviens pas d'avoir dépassé Violaine. Cette femme est tellement forte, je l'ai tellement vue et revue à la télé. Je ne réalise pas du tout ce qui se passe."

En bref, Kristofer est stressé. Il appréhende la suite, et est même certain que l'aventure prendra très bientôt fin pour lui. "Je suis persuadé que je vais partir à la prochaine émission. Je tire mon chapeau aux grands Maestros comme Margaux, Renaud et comme Jennifer qui ont frôlé ou dépassé les 60 victoires", déclare-t-il. Ainsi, lorsqu'il est interrogé sur la possibilité de dépasser Margaux et devenir numéro 1, Kristofer est sincère : "Non, je pense que je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez efficace sur mes finales, elle l'était plus que moi. Ce n'est pas mon objectif : Margaux est incroyablement forte. C'est déjà énorme d'en être arrivé à ce stade-là. Je ne sais pas comment elle a fait pour gérer ses émissions. C'est dingue. Le plus dur, c'est de s'y remettre avec autant de gains."

Et puis, cette belle cagnotte de 244 000 euros suffit à bouleverser son quotidien ! "Je sais aujourd'hui que ma vie va changer, assure-t-il. Mon papa est souvent en larmes à la fin des tournages. Mes parents sont si fiers de moi. Mon papa n'est pas venu dans le public, mais il restait à l'accueil avec ma soeur pour regarder les enregistrements." Un soutien de taille pour le jeune Kristofer qui réussira, peut-être, à aller encore plus loin.