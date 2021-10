Margaux (N'oubliez pas les paroles) révèle comment elle a claqué sa cagnotte de 534 000€

Impossible d'oublier cette candidate emblématique de l'émission N'oubliez pas les paroles. Et pour cause. Eliminée le 3 février 2020, Margaux est toujours la plus grande Maestro du jeu télévisé présenté par Nagui. Avec ses 59 victoires et sa cagnotte de 534 000 euros, elle campe toujours la première position du podium, juste devant Kevin - 43 victoires, 410 000€ - et Caroline - 49 victoires et 398 000€. Mais qu'a-t-elle pu bien faire de tout cet argent depuis sa défaite ?

Cette réponse, Margaux l'a offerte au magazine Télé Star, alors qu'elle sortait tout juste d'un tournage chez France 2. Surnommée "La Reine Margaux" par Nagui, la jeune mélomane, compagne d'Antoine, sera effectivement à l'affiche de l'édition 2021 du Tournoi des Masters, durant laquelle chaque équipe pourra tenter de remporter 100 000€ pour la bonne cause. "J'étais très heureuse de retrouver le plateau et les différents maestros, explique-t-elle dans les colonnes de la publication. J'espère aller le plus loin possible, bien sûr. Sinon, je n'attends rien de particulier de cette émission."

C'est une petite maison avec un jardin dans un lotissement

Quant à sa propre cagnotte, Margaux semble l'avoir dépensée, en partie, en bonne intelligence puisqu'elle a investi dans l'immobilier en faisant l'acquisition d'une maison. "Je l'ai achetée il y a un an, dans une commune tout près de Saint-Malo, précise la bretonne. C'est une petite maison avec un jardin dans un lotissement." La candidate de 25 ans n'a d'ailleurs pas décidé de vivre de ses rentes puisqu'elle poursuit son bonhomme de chemin, professionnellement parlant. Elle aurait effectué un stage, au mois de mai, au sein d'une clinique vétérinaire. Côté musique, elle avait sorti un single intitulé Nos différences avec Coralie, une autre candidate du programme, vu près de 200 000 fois sur Youtube. Pour la piqûre de rappel, concernant son talent, rendez-vous dès le 26 octobre prochain sur France 2...

