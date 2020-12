N'oubliez pas les paroles : une ex championne emblématique sort son premier single

C'est la plus grande championne de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. À 24 ans, Margaux, aussi appelée par Nagui "la reine Margaux", avait marqué les esprits au début de l'année 2020 en remportant 530 000 euros de gains. Elle avait même réussi à détrôné Kevin, l'ancien plus grand Maestro, avant de se faire elle-même éliminer au mois de février dernier aux portes d'une 60e victoire. Elle faisait un retour fracassant plus récemment sur France 2 à l'occasion du tournoi des Masters de l'émission, auquel elle s'est hissée jusqu'en demi-finale et ajoutait alors 100 000 euros à sa cagnotte.

Autant de participations fructueuses qui ont poussé Margaux à se lancer un pari un peu fou, celui de composer sa propre chanson. En effet, la jolie bretonne s'est alliée à Coralie, ex championne elle aussi de N'oubliez pas les paroles, pour sortir une chanson sur YouTube, intitulée Nos différences. Comme le rapportent nos confrères du Parisien, "le titre avait déjà dépassé ce mercredi les 100 000 vues". Les fans de Margaux peuvent également l'écouter sur les plates-formes Apple Music, Spotify, Deezer et Amazon Music.

C'est lors du premier confinement, que les deux jeunes femmes ont eu l'idée de passer à l'action. "Sur des paroles de Coralie, qui m'a proposé cette aventure, j'ai écrit une mélodie. Le projet est né en mars. C'est ma première vraie composition", explique Margaux au quotidien. Et au mois de novembre, elles ont pu se réunir pour tourner le clip.

Margaux ne compte toutefois pas faire carrière dans la musique mais plutôt poursuivre ses études pour devenir vétérinaire. Toutefois, elle ne serais pas contre l'idée d'un projet avec son "idole Vianney". "Il est certain que je dirais trois fois oui!"