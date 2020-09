Nagui différent hors caméras ? Révélations d'un candidat de N'oubliez pas les paroles

Les présentateurs sont-ils les mêmes devant et hors caméras ? C'est la question que se posent de nombreux téléspectateurs. Concernant Nagui, l'un des candidats a donné la réponse dans l'émission N'oubliez pas les paroles diffusée samedi 26 septembre 2020, sur France 2.

Durant ses émissions, l'époux de Mélanie Page est plutôt proche des candidats. Surtout de ceux qui font un long parcours, comme Kévin ou encore Margaux. Il se distingue par sa bonne humeur et n'a aucun mal à recueillir les confidences de ceux qui tentent de devenir Maestro. Mais une fois les caméras éteintes, Nagui pourrait ne pas être le même et ne pas chercher à tisser de liens avec les hommes et les femmes qui passent dans le jeu musical. Pourtant, le présentateur de 58 ans ne change absolument pas de comportement comme a tenu à le faire savoir Olivier, l'un des participants. Bien au contraire !

"J'aimerais remercier toute l'équipe qui nous accueille parce que vraiment, ils sont géniaux. Les musiciens parce que c'est un vrai bonheur. J'ai l'habitude de jouer avec de très bons musiciens et ceux-là, c'est le top ! Et puis vous parce que vous êtes encore plus gentil quand la caméra s'éteint. C'est vrai ! Les gens me demandent souvent comment il est... Et bien, il est encore plus gentil quand ça s'éteint et c'est rare", a confié le jeune homme qui ne gardera donc que de bons souvenirs de ses participations. Edwige, Maestro du moment, a confirmé les dires de son ancien concurrent. Touché, Nagui a répondu avec humour à Olivier : "Quand il y a la caméra, je n'ai pas envie de vous parler en fait."