N'oubliez pas les paroles : Kevin, grand absent du Tournoi, s'explique

C'est reparti pour un tour ! Après un premier Tournoi des Maestros à succès en 2019, Nagui a le plaisir de retrouver les plus grands champions de N'oubliez pas les paroles ce samedi 30 mai 2020 sur France 2. Au programme : 18 des 20 candidats les plus emblématiques s'affrontent pour récolter de l'argent pour des associations. Les téléspectateurs auront donc le plaisir de revoir à l'oeuvre Maureen, Hervé, Margaux ou encore Violaine lors d'une soirée qui s'annonce très rythmée.

Malheureusement pour les plus grands fans, Kevin sera le grand absent de la compétition. Contacté par nos confrères de Télé-Loisirs, le deuxième meilleur candidat de l'histoire du jeu a expliqué être bloqué aux États-Unis. "Je suis retenu à San Francisco à cause du coronavirus. Les voyages sont actuellement restreints entre les États-Unis et la France. Il faut que j'attende un déconfinement total pour espérer pouvoir revenir en France cet été". Toujours en train de poursuivre son doctorat en statistiques, le jeune homme a donc été forcé de rester confiner outre-atlantique. "Si j'avais quitté les USA, je n'aurais pas pu revenir et finir mon semestre. J'ai des obligations à remplir. (...) Là, aujourd'hui, je suis à fond sur ma thèse."

Mais forcément, en réalisant qu'il ne pourrait pas participer au Tournoi, Kevin a été très déçu. "J'aurais bien aimé être là, pour jouer au profit des associations. Nous nous étions vraiment bien amusés lors du tournage de la première édition, l'an passé. Certains Maestros sont devenus des amis, ça m'aurait fait plaisir. Mais là, c'était vraiment très compliqué. Au moment où cette deuxième édition a été tournée, je n'arrêtais pas de me dire que j'aurais dû y être", a-t-il confié. Ce n'est que partie remise pour Kevin, qui espère désormais être de la partie l'année prochaine !