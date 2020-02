Margaux (N'oubliez pas les paroles) : Enfant, c'était déjà une pro des karaokés

C'est la plus grande star de l'histoire de N'oubliez pas les paroles (France 2). Lundi 3 février 2020, après 60 victoires et 530 000 euros de gains, la candidate Margaux se faisait éliminer du jeu par Séverine. Qu'à cela ne tienne, la jeune femme en garde le souvenir d'une incroyable expérience. "Mon parcours se termine aujourd'hui, mais ce n'est que le début d'une grande aventure. Je suis très heureuse de rentrer dans la grande famille des maestros. Je suis contente d'être restée fidèle à moi-même durant les émissions. La personne que vous avez vue à l'écran, c'est le vrai moi", confiait-elle, émue, sur ses réseaux sociaux après la fin de son épopée musicale.

Vous l'aurez compris, Margaux ne compte pas se laisser abattre ni même laisser tomber les karaokés. Bien au contraire, étant donné qu'il s'agit d'une passion qu'elle entretient depuis sa tendre enfance. La chérie d'Antoine a eu l'occasion de le prouver ce lundi 17 février 2020, alors qu'elle fêtait ses 25 ans. Sur Instagram, elle a posté une photo d'elle à l'âge 10 ans associée à une image de l'une de ses participations sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Ses fidèles followers ont alors pu constater que Margaux faisait déjà le show à l'époque, micro en main. "15 ans entre ces deux photos... Comme quoi le temps passe, mais rien ne change. Il y a 15 ans, je pense que j'étais loin de m'imaginer tout ça. C'est juste dingue !", a-t-elle inscrit en légende avant de remercier toutes les équipes du programme, y compris Nagui, sans oublier bien sûr les téléspectateurs, qui l'ont toujours soutenue.

En plus de nombreux messages pour lui souhaiter un bon anniversaire, la jolie blonde a reçu une flopée de commentaires amusés par les clichés. "Wahou le look, ahah", "Tu n'as pas changé, dis donc", "Déjà stylée !", "Trop mignonne Margaux", "Il y a 15 ans tu chantais déjà et maintenant tu es la plus grande des maestros", peut-on lire. À noter que l'aventure de Margaux n'est pas tout à fait terminée puisqu'elle participera aux prochains Masters de N'oubliez pas les paroles. En attendant la diffusion, dont la date n'a pas encore été communiquée, Margaux a d'autres projets, comme offrir une prestation lors d'un concert caritatif en mars pour "la recherche médicale dans le 91". "Et pourquoi pas aussi un album, mais seulement pour le plaisir", a-t-elle également confié dans Télé Star.