Nagui ne pardonne pas à Jeanne Mas, nouveau tacle dans N'oubliez pas les paroles

Les tensions ne semblent pas s'être apaisées entre Nagui et Jeanne Mas. Lundi 25 mai 2020, alors qu'il était aux commandes d'un nouveau numéro de N'oubliez pas les paroles (France 2), l'animateur n'a pas caché être en froid avec l'artiste alors que sa chanson culte En Rouge et Noir était proposée à la candidate Maureen.

En découvrant le titre parmi les choix, l'attitude de Nagui en a dit long sur le fond de sa pensée. Il s'est même refusé à prononcer le nom du morceau en question, s'empressant de passer à la chanson suivante. "On va y aller", a-t-il lâché en feignant un raclement de gorge. Ce que n'a pas manqué de constater avec surprise Maureen, laquelle lui a demandé s'il y avait "un malaise avec En rouge et noir". Et Nagui de répondre cash : "Avec l'interprète il y en a un, mais avec la chanson non. Mais si vous voulez la chanter, vous la chantez. Il n'y a aucun problème."

Gênée de devoir lui imposer une performance sur le morceau, Maureen a fini par s'excuser auprès de son interlocuteur, qui s'est amusé à en rajouter une couche. "Tout va bien, tant que c'est vous qui chantez la chanson. Ça me va très bien, c'est sa voix à elle qui me pose un problème", a-t-il déclaré.

Pour rappel, c'est en 2009 que les esprits se sont échauffés pour la première fois entre Nagui et Jeanne Mas. L'époux de Mélanie Page déclarait dans les colonnes du Parisien avoir banni la chanteuse de ses rendez-vous à la radio ou a la télé. "Quand elle était très connue, elle avait écrit sur le tableau promo de EMI, sa maison de disques : 'OK pour tout, sauf l'Arabe.' Depuis, c'est la fatwa", justifiait-il sa décision.

La principale intéressée a toujours nié avoir tenu de tel propos mais réglait ses comptes par la suite avec l'animateur dans son livre Réminiscences, paru en 2019. En tournée promotionnelle pour l'ouvrage, elle s'était arrêtée sur le plateau de Touche pas à mon poste et déclarait alors : "Je pense que Nagui avait eu des informations qui étaient totalement erronées ou alors il avait juste envie, je ne sais pas, d'être méchant avec moi. Donc il a affirmé des choses qui étaient totalement fausses, et quand ça m'est venu aux oreilles, j'ai essayé de comprendre pourquoi il disait des choses pareilles et il n'a jamais voulu me donner aucune explication, ce qui était quand même très douloureux."