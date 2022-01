Manon (N'oubliez pas les paroles) balance sur "la partie noire" du jeu : "Ça a beaucoup affecté mes proches"

C'est fini pour Manon ! Mardi 11 janvier 2022 était diffusée sa dernière participation au jeu N'oubliez pas les paroles sur France 2. L'infirmière en pédopsychiatrie de 29 ans s'est inclinée face à la nouvelle candidate Laetitia. Elle ne repart pas bredouille pour autant car elle a réussi à devenir la 9e plus grande Maestro de l'émission et surtout à empocher 270 000 euros. "Je retiendrai pleins de bons moments", a-t-elle déclaré après sa défaite auprès de Nagui. Cette première expérience télévisuelle n'aura toutefois pas été des plus évidentes pour celle qui refuse de se marier à son compagnon.

Très exposée médiatiquement quotidiennement, Manon a été confrontée à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. "C'est la partie noire de cette aventure", a-t-elle confié lors d'une interview pour Télé Loisirs. Un mauvais côté auquel elle ne s'attendait pas forcément : "Je n'imaginais pas autant de méchanceté gratuite. Certaines Maestros en avaient parlé - ce sont souvent les femmes qui en sont victimes - et ont été affectées par ces critiques, ces jugements, parfois ce harcèlement quotidien. J'essaie de m'en détacher, mais ça a beaucoup affecté mes proches. On ne comprend pas. Bien sûr, on est qui on est, on dégage quelque chose à l'écran. Mais on est dans un contexte particulier".

Manon s'est malheureusement rapidement retrouvée dans le viseur des internautes, lesquels ont estimé qu'elle n'avait pas le meilleur comportement avec ses challengers. "Beaucoup m'ont reproché de ne pas être assez en lien avec les challengers, de regarder tout le temps les musiciens, ce qui est faux. (...) Quand on me dit que je faisais la gueule dans le fauteuil, bien évidemment, on n'est pas content d'y aller. Mais ça ne veut pas dire qu'on dénigre le challenger qui mérite sa place ! Quand on sourit parce que l'autre perd, c'est juste que nous, on gagne, mais ce n'est pas parce qu'on est content qu'il perde, tout simplement", s'est-elle défendu, regrettant une flopée de "messages insultants". "On n'est pas assez préparé à toutes ces critiques. C'est le revers de la médaille qui gâche un peu la diffusion", a-t-elle conclu.