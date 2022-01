N'oubliez pas les paroles : Manon fait de surprenantes révélations sur le mariage !

Dans chacune de ses émissions, Nagui prend le temps de s'intéresser à la vie privée de ses candidats. Il consacrait même une partie de Tout le monde veut prendre sa place à ses discussions avec eux, jusqu'à qu'il ne quitte le programme et ne laisse sa place d'animateur à Laurence Boccolini. Nagui peut toutefois continuer de faire ami-ami avec les candidats de son autre émission quotidienne, toujours sur France 2, N'oubliez pas les paroles. Entre deux chansons, le mari de Mélanie Page parvient toujours à décrocher quelques confidences de la part de ses Maestros. Dans le numéro de mardi 4 janvier 2022, sa nouvelle championne Manon a d'ailleurs été poussée à évoquer un sujet très personnel, à savoir le mariage.

En couple depuis un moment avec un certain Richard, la jolie brune ne s'est toujours pas fait passer la bague au doigt. "Vous attendez que Richard fasse sa demande ?", lui a alors demandé Nagui. Mais à sa grande surprise, Manon n'est apparemment pas du genre à vouloir porter la robe blanche et organiser une grande cérémonie. "C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt moi qui suit moins mariage que lui", a-t-elle avoué. "Donc, il a fait sa demande et vous avez dit non ?", a continué Nagui, étonné. Et pour Manon de préciser sa pensée : "Non, bien sûr que non. S'il me le demandait je dirai oui. Mais il sait que pour l'instant je n'attends pas forcément ça." Histoire d'offrir une conclusion sur le ton de l'humour à cette parenthèse, Nagui a rappelé à la candidate qu'elle pouvait s'attendre à une demande à tout moment grâce au joli chèque qu'elle est certaine d'empocher avec N'oubliez pas les paroles. "Donc il sait que vous lui diriez oui et il sait aussi que vous avez 167.000 euros...", a-t-il lâché.

Et le mercredi 5 janvier, Manon a passé le cap des 200 000 euros. La brunette a vu sa cagnotte monter jusqu'à 208 000 euros plus précisément, à l'occasion de sa 32e victoire. Manon est ainsi devenue la quinzième plus grande Maestro du jeu. "On fait beaucoup de choses avec 208 000 euros, on réalise beaucoup de rêves...", a-t-elle déclaré.