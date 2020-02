Séverine (N'oubliez pas les paroles) éliminée : "À la fin, on est fatigué..."

Elle aurait aimé rentrer dans les seize plus grands maestros de N'oubliez pas les paroles (France 2) et pourtant l'aventure a vite pris fin pour Séverine, la jeune maman de 36 ans qui est parvenue à détrôner Margaux le 3 février 2020. Mardi 11 février, la jolie brune a tiré sa révérence après une "erreur bête", selon elle. Contactée et interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, la jeune femme s'est dite triste mais également soulagée. Il faut dire qu'enchaîner les tournages n'a pas été facile pour elle...

"On a beau connaître énormément de chansons, la chance fait partie du jeu. Et j'en ai eu, surtout au début. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur... C'est intense, les pauses sont très courtes. On reste dans l'énergie, mais à la fin de la journée, on est fatigué", explique-t-elle au média.

Un rythme effréné qui n'a fait que renforcer son admiration pour Margaux, qui a enchaîné cinquante-neuf victoires en l'espace d'un mois. "Au-delà de trouver les paroles, savoir qu'elle a enchaîné des journées à dix ou douze émissions, c'est remarquable", a-t-elle déclaré, impressionnée.

Triste de quitter l'aventure, la maman de Samuel, qui avait passé des heures à réviser et apprendre par coeur plus de trois cents chansons, s'est cependant montrée très fair-play. "J'ai perdu bêtement (...) J'ai eu un trou de mémoire au mauvais moment. Ma challenger avait une quarantaine de mots à rattraper et elle a su saisir sa chance...", raconte-t-elle.

Aujourd'hui, Séverine quitte le jeu de Nagui avec douze victoires à son actif et 74 000 euros de gains. Un joli pactole dont elle ne sait pas encore exactement quoi faire. "J'ai plein de projets ! Nous possédons une cabane à la montagne qu'on va peut-être retaper. On aimerait aussi voyager, en Islande, par exemple. C'est encore un peu flou...", affirme-t-elle avec enthousiasme.