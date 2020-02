Séverine (N'oubliez pas les paroles) : Ses révisions ont "saoulé" sa famille

Séverine l'a dit elle-même : elle a la pression ! Depuis qu'elle a détrôné la "reine Margaux", plus grande maestro de l'émission N'oubliez pas les paroles (France 2) présentée par Nagui, la jolie brune de 36 ans détient le fameux micro d'argent. Mais pour en arriver là, ça n'a pas été de tout repos. Interrogée par le célèbre animateur, Séverine a déclaré avoir appris plus de 300 chansons par coeur. Des révisions menées seules, mais dont son mari et son fils ont dû subir les inconvénients...

"J'ai saoulé mon mari et mon fils. D'ailleurs, l'autre jour, Samuel m'a dit : 'Maman, une fois que tu as passé l'émission, est-ce qu'on pourra écouter autre chose que de la chanson française à la maison ?'", déclare-t-elle, provoquant ainsi l'hilarité de Nagui et du public, dans lequel sa famille est présente.

Soucieuse de faire un bon parcours dans l'émission, Séverine a, selon Nagui, "la pression d'être excellente". "J'ai révisé beaucoup de chansons. Je pense en maîtriser à peu près 300 par coeur, après j'en connais d'autres. Suivant où ça coupe, ça peut passer voilà", affirme-t-elle.

En l'espace de quatre participations, la Suissesse a déjà accumulé 21 000 euros. Mais elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans une interview adressée à Télé Loisirs, Séverine s'était déclarée plus que motivée pour se faire, elle aussi, un nom dans l'émission : "Souvent, les challengers qui font tomber les grands Maestros ne gagnent qu'une émission et on ne les voit plus. J'ai envie de déjouer les statistiques." Pourtant, elle craint de ne pas être autant appréciée que celle qu'elle a détrônée. "Je suis quelqu'un qui a toujours envie de plaire à tout le monde, je fais toujours de mon mieux pour être gentille. Là, ma crainte, c'est que les gens ne m'apprécient pas forcément, parce qu'ils appréciaient Margaux", déclarait-elle au média.

En attendant, la jeune maman est toujours en lice pour une nouvelle victoire, ce soir sur France 2.