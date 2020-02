Séverine (N'oubliez pas les paroles): Sa victoire "pas glorieuse" face à Margaux

La roue a tourné pour Margaux qui a été contrainte de rendre son micro d'argent lundi 3 février 2020. À seulement 24 ans, la jolie blonde tire sa révérence et repart avec le titre de plus grande championne de l'émission N'oubliez pas les paroles (France 2), ainsi qu'avec une cagnotte de 530 000 euros. Et c'est Séverine, jeune Suissesse de 36 ans, mariée et maman d'un enfant, qui prend le relais. Interrogée par Télé Loisirs, cette dernière s'est livrée sur cette victoire inattendue.

"Ce n'est pas une victoire très glorieuse, (...) nous avons joué sur Toute la pluie tombe sur moi de Sacha Distel. Chanson que j'avais vaguement entendue, et dont je ne connaissais pas du tout les paroles. Je n'ai trouvé aucun mot. Elle n'avait que dix mots de retard pour garder sa place. J'ai eu énormément de chance : elle, non plus, ne connaissait pas la chanson", explique la jeune femme, visiblement très surprise d'avoir remporté son duel face à la "reine Margaux" : "Tout s'est bousculé dans ma tête. C'était irréel", raconte-t-elle.

Si Margaux a déclaré avoir appris plus de 700 chansons par coeur pour l'émission, Séverine a, elle aussi, passé de longues heures à s'entraîner : "Je connaissais 300 chansons par coeur, à peu près. J'avais révisé pour l'émission. J'ai passé trois fois le casting en une année et demie. J'y ai passé une partie de mon temps libre, mais ce n'était pas une corvée, parce que j'aime beaucoup ça", dévoile la jolie brune qui craint cependant de ne pas être à la hauteur et surtout de ne pas être "appréciée" par les téléspectateurs. "Je suis quelqu'un qui a toujours envie de plaire à tout le monde, je fais toujours de mon mieux pour être gentille. Là, ma crainte, c'est que les gens ne m'apprécient pas forcément, parce qu'ils appréciaient Margaux...", explique-t-elle au média.

Heureusement, Séverine peut compter sur le soutien de Margaux, qui ne lui en veut pas de l'avoir détrônée : "Margaux m'a dit qu'elle ne m'en voulait pas, qu'elle sentait que la fin approchait", affirme la jeune femme.

Pour l'heure, Séverine, qui enseigne la musique aux enfants, est déjà à la tête d'une coquette somme de 20 000 euros et compte bien rester le plus longtemps possible dans l'émission. Qui sait, peut-être deviendra-t-elle à son tour la plus grande championne de l'émission...