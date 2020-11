Nate Burrell : Accusé de viol, l'acteur se suicide et laisse une note à sa femme, enceinte

Nate Burrell avait 33 ans et allait être papa. Il s'est donné la mort samedi 31 octobre, quelques jours après avoir été mis en examen pour viol et agression à main armée. Avant de commettre son geste, l'acteur et ancien soldat a aussi écrit une longue note à sa famille.

L'Amérique est sous le choc ! Elle a appris la mort de Nate Burrell, star de la série-documentaire 60 Days In. L'acteur et ancien soldat de 33 ans s'est suicidé. Il venait d'être mis en examen pour viol et agression. À lire aussi Cuba Gooding Jr. accusé de viol : une femme témoigne et donne des détails Roman Polanski accusé de viol : Sa femme et ses enfants "souffrent énormément" Luc Besson accusé de viols : il dément et admet avoir trompé sa femme La terrible nouvelle a été annoncée par sa soeur, Chelsea Walker. La jeune femme a révélé à TMZ que son frère s'était donné la mort samedi 31 octobre 2020. Nate Burrell a mis fin à ses jours en se tirant une balle, dans la ville d'Allegan, située dans l'État du Michigan. Quelques jours plus tôt, le défunt avait été inculpé pour viol, agression à main armée et agression avec l'intention de causer une blessure grave. Il devait se présenter au tribunal le 9 novembre pour sa mise en examen. Ce même 31 octobre, Nate Burrell a publié un long statut sur Facebook, à l'attention de sa famille. Il écrit, concernant son suicide : "Ce n'est pas une aveu de culpabilité. Je suis juste fatigué, j'ai surmonté tellement de choses dans ma vie, la douleur de ma situation est encore plus forte que ce que j'avais imaginé. Je ne peux pas continuer. Je suis désolé de t'avoir laissé tomber Jordan [son épouse, NDLR]." La veuve est enceinte et attend un petit garçon.

"Je veux m'excuser d'avoir laissé tomber ma famille et mes amis, poursuit-il. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront que vous auriez pu me faire changer d'avis, mais je vous l'assure, vous n'y seriez pas arrivés. Ce n'est pas quelque chose de spontané." Nate Burrell était devenu célèbre en apparaissant dans la série-documentaire 60 Days In. Il y incarnait un faux détenu dans une vraie prison, dans laquelle il est resté deux mois. La série mettait en lumière les problèmes du système carcéral aux États-Unis. Nate Burrell s'était également engagé dans l'armée et avait réalisé deux services en Irak.