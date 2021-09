Nathalie (L'amour est dans le pré 2021) recadrée par Karine Le Marchand, déjà une préférence

Les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de retrouver Nathalie dans L'amour est dans le pré 2021, le 20 septembre. Il était temps pour l'éleveuse de veaux sous la mère de 50 ans, venue de Loire-Atlantique, de rencontrer ses prétendants. La charmante blonde un peu fleur bleue a reçu de nombreux courriers. Après s'être fait une beauté et avoir appelé sa fille Samantha, il était temps de voir enfin ses neufs "princes charmants".

C'est Denis, Arnaud, David et Christophe qui se sont tout d'abord présentés devant Nathalie qui avait préparé, dans son cahier rose, de nombreuses questions. "Tu n'es pas radin ?", "Tu es en admiration devant moi ?", "Tu es positif dans la vie ?", "Tes casseroles tu les a mises derrière ?", a-t-elle notamment demandé, sans vraiment écouter les réponses. Et elle n'était pas du tout dans la séduction, au grand dam de Karine Le Marchand qui assistait à tous les rendez-vous à distance.

Craignant qu'elle ne se réfugie dans sa carapace à cause de son passé amoureux douloureux et qu'elle passe donc à côté de LA rencontre de sa vie, la présentatrice lui a fait "un petit conseil de discipline". "Ca ne va pas du tout. Tu ne les écoutes pas, tu leur poses une question et quand ils commencent à répondre, tu en poses une autre. Il y a des échanges qui n'avaient aucun sens. (...) Tu t'éparpilles, je pense que c'est le stress, mais tu joues gros là quand même", a-t-elle lancé. Elle lui a ensuite conseillé de se calmer, de se concentrer et d'écouter ses prétendants. Puis elle est partie, sans oublier de déchirer son cahier où se trouvaient ses questions pas du tout adaptées.

Eric a donc fait face à une nouvelle Nathalie. Le romantique de 52 ans lui a offert un bracelet et lui a chanté une chanson : La tendresse de Marie Laforêt. De quoi toucher Nathalie qui a tout de suite vu le grand sensible qu'il était. "Un vrai gentil. Timide aussi. (...) Il est adorable, c'est vraiment une belle personne", a déclaré l'agricultrice. C'était ensuite au tour de Stéphane (51 ans), un ambulancier toulousain, de se lancer. Il a très vite complimenté Nathalie sur son physique, son regard surtout. Et il a fait part de son envie de trouver une femme avec laquelle partager "les choses simples". La candidate avait bien du mal à décrocher son sourire une fois son prétendant parti. "Il y a un truc qui s'est fait, je ne peux pas l'expliquer", a-t-elle confié.

Bruno était le dernier à rencontrer Nathalie. Un "coeur sensible" et fils d'agriculteur qui travaille pour la SNCF. Il a expliqué être très sportif, "gentil, honnête, sincère et positif". Selon lui, ils sont faits pour être ensemble. Son charme et sa gentillesse ont beaucoup perturbé l'agricultrice.

Nathalie devait faire un choix et elle s'est tournée vers Stéphane et Bruno. Et c'est en larmes, car elle ne souhaitait faire de mal à personne, qu'elle a annoncé la nouvelle. Avant de recevoir ses prétendants, elle a admis qu'elle avait une petite préférence pour l'homme de 52 ans qui travaille pour la SNCF. Et bonne nouvelle, c'était le premier à venir chez elle. Son concurrent ne venait que le lendemain.