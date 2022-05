Nathalie Marquay séparée d'un acteur : ce célèbre ex se livre sur leur relation

Le 2 mars 2022 restera un jour douloureux pour Nathalie Marquay. C'est celui où son cher et tendre Jean-Pierre Pernaut est mort. Lui qui souffrait d'un cancer du poumon a finalement rendu l'âme après une opération à coeur ouvert en raison d'une artère bouchée. D'abord placé dans un coma profond, l'animateur star du journal télévisé de 13H sur TF1 ne s'est jamais réveillé. Jeune veuve entourée de ses enfants Lou (19 ans) et Tom (18 ans), tous les deux désormais orphelins de père, Nathalie Marquay peut compter sur le soutien de nombreuses personnalités venues rendre hommage à JPP lors de ses obsèques à la basilique Sainte-Clotilde, dans le VIIe arrondissement de Paris, une semaine après le décès. En parallèle, ce mercredi 25 mai 2022, dans les colonnes du magazine Ici Paris, l'un des célèbres ex-compagnons de la belle brune prend la parole.

Il ne connaissait pas Jean-Pierre Pernaut personnellement, mais avait fréquenté Nathalie Marquay. Durant un temps, l'ancienne Miss France a été en couple avec un acteur connu : Pierre Cosso. "Elle venait d'arriver à Paris, j'étais charmé par sa gentillesse, son sourire, elle était joueuse de tarot et moi aussi ! L'histoire n'a pas duré très longtemps", se souvient alors l'interprète de Philippe Berthier qui n'était autre que l'amoureux de Vic jouée par Sophie Marceau dans La Boum 2.

Une histoire d'amour passée sur laquelle la belle de 55 ans s'était déjà exprimée sur le plateau de Touche pas à mon poste, en septembre 2020. Nathalie Marquay révélait ainsi avoir été en couple "pendant plus d'un an" avec l'acteur. Et d'évoquer leur premier rendez-vous plutôt insolite : "Il était très très bien, et donc il m'invite au restaurant, et à un moment, j'ai une de mes couronnes qui a sauté, j'ai dû la sortir discrètement et puis la cacher. Je n'osais plus rire aux éclats, c'était horrible."

Depuis, chacun a fait son chemin. Lui, qui a également fréquenté d'autres célébrités à l'instar de Sophie Marceau, Zazie ou encore Mélanie Maudran, est devenu l'heureux papa de trois enfants : Lucas (21 ans), Lino (17 ans) et Noa (10 ans), nés de trois mères différentes. De son côté, Nathalie Marquay tente tant bien que mal de faire son deuil...