Nathalie Péchalat pousse un coup de gueule, Jean Dujardin s'en mêle avec humour

"Dégoûté par le flot de critiques qui s'est déversé après les récompenses obtenues par le film J'accuse, Loulou [le surnom de Jean Dujardin dans Un gars, une fille, NDLR] a choisi la voie de l'exil", écrivait Public dans son numéro du 6 mars 2020, annonçant que l'acteur français de 47 ans et sa femme Nathalie Péchalat avaient décidé d'un commun accord de partir vivre en Suisse avec Jeanne, leur fille de 4 ans. Faux, n'a pas tardé à répondre Nathalie Péchalat !

L'ancienne patineuse artistique de 36 ans s'est emparée de sa page Instagram dans la soirée du 9 mars pour pousser un gros coup de gueule et rétablir sa vérité. "Pour répondre à vos interrogations et à vos craintes après la publication dans la presse people, notamment dans Public, je confirme que j'ai la ferme intention de rester vivre en France, à titre personnel et professionnel", a-t-elle écrit, sans cacher son agacement.

Après la publication de son post mettant bien les points sur les "i", Nathalie Péchalat a reçu de nombreux messages, dont celui de son époux. Jean Dujardin a choisi de faire dans l'humour. "Comme moi ! Le monde est ptit ...", a commenté l'acteur de 47 ans, qui a récemment achevé le tournage d'OSS 117, Alerte rouge en Afrique avec Pierre Niney et Nicolas Bedos notamment.