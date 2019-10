Natoo : La fois où elle a "pris en filature" un homme qui voulait l'arnaquer

Jeudi 3 octobre 2019, Natoo a accordé une interview à Terrafemina. Celle qui vient de sortir une collection capsule en collaboration avec Hello Kitty s'est longuement livrée sur la place des femmes sur YouTube, les commentaires sexistes dont elle est parfois la cible et a également raconté une anecdote d'un instant très badass.

Natoo a toujours été une vidéaste très appréciée, encouragée par une communauté jeune et bienveillante. En gagnant en popularité et en évoquant des sujets comme le sexisme ou l'acceptation de soi sur sa chaîne, elle s'est exposée à certains commentaires désobligeants. "Dès que j'ai pu poster une vidéo qui avait pour thème les clichés sur les femmes, y avait des réactions dans les commentaires où on me disait, mais : 'T'as pas à faire d'humour', 'Retourne dans ta cuisine, va faire le ménage', enfin des trucs niveau maternelle. J'ai eu des petites attaques, heureusement, ce qui reste majoritaire, c'est le positif, le soutien", a-t-elle expliqué à Terrafemina.

"On me dit de faire le ménage, la cuisine, qu'il est temps que je fasse des enfants... On me conseille sur ma vie privée, donc c'est vraiment des conseils que je prends à coeur de la part de gens que je ne connais pas, que je note sur un carnet et que je brûle", poursuit Natoo avec ironie.

Questionnée sur son "dernier moment badass", la maman des chiens Kitty et Lola a raconté la fois où elle a essayé de vendre un téléphone sur internet. "La personne est venue, on s'est donné rendez-vous. Elle m'a tendu des billets que j'ai pris et elle est très vite partie. Quand j'ai pris les billets, que j'ai regardés, c'était des faux billets !", raconte-t-elle. Cette ancienne policière a "pris cette personne en filature et essayé d'appeler la police". "Au bout d'un moment, je l'ai attrapé, je l'ai retourné et je lui ai dit : 'Maintenant tu me rends mon téléphone et on en parle plus. Je te rends tes billets.' Je ne sais pas ce qui m'a pris." Elle a donc pu lui rendre ses "billets de 50 très grossièrement faits". "J'ai failli me faire rouler", conclut Natoo.